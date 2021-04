Thierry Gloris & Jacques Lamontagne, Will West- t.02 : “Will Bill”

Le des­tin de deux légendes de l’Ouest américain

Après un pre­mier tome consa­cré essen­tiel­le­ment à la jeu­nesse de Mar­tha Can­nary, celle qui entrera dans la légende de la conquête de l’Ouest amé­ri­cain sous le nom de Cala­mity Jane, ce second volet per­met de faire connais­sance avec une autre légende, Wild Bill Hickok. Ce der­nier a par­couru les mêmes ter­ri­toires pen­dant la même période.

Cepen­dant, entre la réa­lité et les diverses ver­sions qui en ont été don­nées, il est dif­fi­cile de cer­ner la vérité pro­fonde quant aux par­cours de ces deux per­son­nages. Cette situa­tion auto­rise alors de mêler ce qui semble véri­dique à des scènes, des faits de fic­tion. Et Thierry Glo­ris ne se prive pas de cette pos­si­bi­lité don­nant à son récit au plus près de la vérité ce qui nous est par­venu des us et cou­tumes du Far West. Il expose la dureté de l’époque dans ces régions en cours de peu­ple­ment par des Blancs, ceux-ci repous­sant les occu­pants ances­traux. Il mul­ti­plie avec maes­tria les péri­pé­ties en res­tant au plus près de la véracité.

Au Nebraska, un homme se pré­sente sur le chan­tier de construc­tion d’un pont de che­min de fer. Il s’enquiert de la pré­sence d’un homme auprès de trois vigiles. Ceux-ci répondent qu’il s’agit de leur patron, qu’il est très occupé. Mais James Hickok, le chas­seur de primes, ne veut per­sonne entre lui et sa proie. Des coups de feu s’échangent, des hommes tombent. Il s’empare du cou­pable et lui fait don­ner le nom de son com­plice.

Depuis six mois, Mar­tha Can­nary a revêtu l’uniforme nor­diste en cachant sa fémi­nité. Elle fait par­tie d’une petite troupe en route pour Fort Kearny afin de ren­for­cer les effec­tifs car les tri­bus indiennes sont ner­veuses.

Hickok a pro­mis à une petite fille, qu’il a décou­verte près du cadavre de son frère, de tuer les assas­sins de sa famille. Il lui en reste un à retrou­ver.

Les sol­dats qui pour­suivent leur route sont atta­qués. Jane est res­tée en vie parce que dans sa lutte avec un guer­rier, celui-ci lui a arra­ché sa tunique et dévoilé un sein. Elle est pri­son­nière de Beau Cerf mais il n’ose l’approcher , crai­gnant qu’elle ne soit un esprit et…

Le gra­phisme est l’œuvre de Jacques Lamon­tagne. Et en par­lant d’œuvre, on est face à de véri­tables tableaux tant le trait est pré­cis et la cou­leur minu­tieu­se­ment posée. Avec un des­sin si vrai, rejoi­gnant presque les peintres hyper­réa­listes tels Juan Medina ou Roberto Ferri, le créa­teur donne une richesse d’éléments tant dans les acces­soires que dans les décors. Chaque planche est fouillée. Il faut s’attarder, scru­ter les vignettes pour se réga­ler des détails.

L’ensemble de l’album est splen­dide, que ce soit pour la pos­ture des per­son­nages, leurs expres­sions, ou pour la flore, la faune. Rien n’est négligé.

Ce second tome clôt un pre­mier cycle. Mais la bonne nou­velle est l’annonce d’un second dip­tyque qui pro­met, à n’en pas dou­ter, le même bon­heur de lecture.

serge per­raud

Thierry Glo­ris (scé­na­rio) & Jacques Lamon­tagne (des­sin et cou­leurs), Will West – t.02 : Will Bill, Dupuis, mars 2021, 56 p. – 14,50 €.