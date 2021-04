Alain Hélissen, Hygiène

Cochon déva­lant des pentes du Kansas

A sa manière, Alain Helis­sen est un nihi­liste mais qui a beau­coup à mon­trer et l’écrit. Par­fois de manière abré­gée, comme dans La Grande Muraille de Rimes, par­fois dans cette Hygiène men­tale en un dan­ge­reux déluge mais où, à l’inverse de Socrate, l’auteur ne radote jamais.

Preuve sans doute qu’il sort ici des vieux enca­dre­ments pater­nels qui furent sans doute de bon aloi mais qui, appa­rem­ment, n’ont plus lieu d’être. Il y a là des atten­tats suc­ces­sifs au bien pen­ser où jusqu’à l’enfance passe de l’état sublime à l’état gazeux.

D’où une suite de strip-tease de l’âme et de ce qui peut l’entourer en une série de frag­ments habi­le­ment numé­ro­tés pour qu’un tel babil d’âge avance par-delà des sou­bre­sauts de nature orga­nique ou méta­phy­sique. Helis­sen sait en effet que la vérité manque d’équilibre et qu’il ne faut pas comp­ter sur l’écriture pour lui en donner.

Tout écri­vain a mieux à faire et celui qui se veut hygié­niste hors pair et père en premier.Peu à peu enclin au désordre orga­nisé, ce qui fut le pre­mier livre de l’auteur reste un modèle. L’auteur y fait la toi­lette du mort pour com­men­cer dans l’écriture.

Ce qui reste peut-être la meilleurs manière d’entrer en matière.

Tout Helis­sen est déjà là de manière aussi com­pacte que frag­men­tée. L’humain trop humain y fait plus que ses classes dans une bou­li­mie nar­ra­tive.

S’auto-comparant à un “cochon déva­lant des pentes du Kan­sas”, il existe tout autant du Gary Cooper dans cet émet­teur et émis­saire de pen­sées exis­ten­tielles qui n’existent pas au ciel même lorsque le sol se dérobe sous ses pieds.

jean-paul gavard-perret

Alain Hélis­sen, Hygiène, Voix Edi­tions, Nice, 2021, 94 p. — 12,00 €.