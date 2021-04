Stephen Desberg & Miguel Lalor, Le Rédempteur – t.02 :” Les cris de la mondialisation”

Dans les arrière-cuisines de l’économie mondiale…

L’intrigue se déroule dans les bas-fonds des milieux d’affaires, de ces affaires inter­na­tio­nales aux connec­tions les plus diverses et les plus troubles. Un homme se bat contre ceux qui exploitent la misère, ceux qui abusent des enfants les fai­sant tra­vailler dans des condi­tions d’hygiène et de sécu­rité mini­males voire tota­le­ment absentes.

L’action est omni­pré­sente et les pro­ta­go­nistes se livrent à de nom­breux pugi­lats. Mais, ces com­bats menés par le héros mettent en lumière les affron­te­ments qui se déroulent à ces niveaux de gou­ver­nance avec les équipes de ner­vis mis au ser­vice des truands à la tête de ces cartels.

Jean Ravelle, un Fran­çais ins­tallé au Bré­sil, est pré­sident de la Ravel Cor­po­ra­tion. Il est l’époux de la belle Han Qi, l’héritière d’une riche famille chi­noise diri­gée par le ter­rible Wong Tze Qi. Jean pour­rait mener l’existence d’un entre­pre­neur qui a réussi s’il n’avait ce don qui l’amène à mener une double vie. Il entend les prières des enfants morts dans des condi­tions bru­tales. Il n’a de cesse de devoir les ven­ger, ces enfants vic­times des tra­fics de drogue, de la cri­mi­na­lité, des condi­tions de tra­vail désas­treuses.

Lorsqu’il découvre que sa belle-famille joue un rôle bien trouble dans la mort de cen­taines d’enfants dans un acci­dent qui a détruit une usine en Inde, il s’attaque à elle.

Pour l’heure, il est pour­suivi par des dji­ha­distes parce qu’il veut faire payer le meurtre de quatre-vingt-neuf enfants dans des vil­lages quand ils ont voulu prendre le contrôle du pétrole. Cap­turé, il est déli­vré par une inter­ven­tion mus­clée pilo­tée par son avo­cat. La confes­sion du bour­reau est relayée par Al Jezeera.

C’est dans un luxueux hôtel qu’il tombe dans un piège, sauvé cette fois par son épouse. Or, celle-ci joue sur de nom­breux tableaux…

Stephen Des­berg joue en prio­rité l’action, dérou­lant une suc­ces­sion de scènes dyna­miques don­nant quelques expli­ca­tions sur les moti­va­tions, sur les trac­ta­tions et les com­plots qui se trament pour empê­cher un illu­miné de remettre en cause une belle ren­ta­bi­lité obte­nue à tout prix. Il indique que le milieu des affaires n’a que faire des déci­sions poli­tiques des gou­ver­ne­ments en mon­trant les col­lu­sions entre magnats amé­ri­cains et chi­nois.

Le des­sin de Miguel Lalor est remar­quable par son réa­lisme et son dyna­misme. Il en faut pour mettre en images un tel scé­na­rio. Les per­son­nages sont fort bien repré­sen­tés et faci­le­ment iden­ti­fiables. Leurs rela­tions ainsi que leurs expres­sions sont par­fai­te­ment étu­diées et donnent les tona­li­tés de l’intrigue. Les décors sont soi­gnés. Les planches offrent des mou­ve­ments sédui­sants avec des vues fort tra­vaillées et inté­res­santes. Il ne faut pas s’attarder sur le des­sin de cou­ver­ture, l’intérieur est beau­coup mieux. Pour la mise en cou­leurs, Amé­lie Vidal use de teintes vives, de tons toniques pour accom­pa­gner déli­cieu­se­ment le dyna­misme de l’ensemble scénario-dessin.

Ce second tome, qui paraît presque cinq ans après le pre­mier, pro­pose un récit riche en actions avec un gra­phisme très agréable à regarder.

serge per­raud

Ste­phen Des­berg (scé­na­rio), Miguel Lalor (des­sin) & Amé­lie Vidal (Cou­leur), Le Rédemp­teur – t.02 : Les cris de la mon­dia­li­sa­tion, Dar­gaud, février, 48 p. – 13,99 €.