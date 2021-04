Gianni Motti, Monographie

Gianni Motti et les revendications

Né en 1958 à Son­drio en Ita­lie, Gianni Motti est un artiste contem­po­rain ico­no­claste. Des­sins, ins­tal­la­tions, per­for­mances, actions, vidéos, pho­to­gra­phies lui servent très sou­vent de ce qu’il nomme ses “reven­di­ca­tions” qui marie une forme d’appropriation à un ter­ro­risme ludique et l’humour acerbe.

Il fut un temps (1986) où il reven­di­qua l’explosion de la navette spa­tiale Chal­len­ger. Une posi­tion qui passa même par les agences de presse, aux­quelles il envoya la pho­to­gra­phie de son visage cou­vert d’une cagoule noire, tenant la une de La Repub­blica titrant sur l’accident mor­tel. La pho­to­gra­phie s’accompagnait d’une lettre de reven­di­ca­tion, en majus­cule, avec une étoile noire cer­clée en guise de logo.

Mais il ne s’est pas arrêté en si bon che­min. En 1992, il reven­dique un trem­ble­ment de terre cali­for­nien ainsi que des trem­ble­ments de terre alpins. Se défi­nis­sant comme auto­di­dacte, son oeuvre reste en prise sur le réel non seule­ment tec­to­nique et tech­no­lo­gique mais éco­no­mique, poli­tique et même sportif.

Son action­nisme indi­rect pro­voque comme consé­quence directe ses œuvres d’art. En 1996, il se pré­sente comme can­di­dat aux élec­tions pré­si­den­tielles amé­ri­caines. Un an plus tard, il s’invite à la 53e ses­sion de la Com­mis­sion Inter­na­tio­nale des Droits de l’Homme à Genève où il par­vient à occu­per le siège vacant du délé­gué indo­né­sien et prend la parole en faveur des mino­ri­tés cultu­relles.

Mais ce ne sont là que quelques exemples de ses bien­fai­santes mau­vaises actions. Elles prouvent que l’art garde tou­jours quelque chose d’intéressant à dire et mon­trer en le trans­for­mant en un “living theatre” espiègle et engagé.

jean-paul gavard-perret

Gianni Motti, Mono­gra­phie, Presses du Réel et Migros Museum, Zurich, 2021, 264 p.