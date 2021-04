Didier Quella-Guyot & Manu Cassier, Facteur pour femmes — Livre 2

Une suite plus que réussie…

1914. la guerre vide le pays des hommes valides. Sur une île bre­tonne, ne res­tent plus que les femmes, les enfants et les vieux.

Maël, parce qu’il a un pied-bot, échappe à la mobi­li­sa­tion. Il est le seul homme jeune et vigou­reux. Il devient fac­teur et… amant.

Le 26 août 1918, un groupe de femmes est réuni autour d’une nou­velle tombe, celle de Maël. La guerre est bien­tôt finie et, avec elle, c’est la remise en cause de l’émancipation de ces femmes, de leur liberté. Pour cer­taines d’entre elles c’est l’obligation d’oublier ce qu’elles ont appris de l’amour, les caresses et le corps d’un homme… d’un autre homme.

À l’été 1960, Linette, reve­nue d’Australie, regarde sou­vent la photo de ce groupe de femmes devant la tombe de son père. Sa mère lui a révélé la vérité. Mais, c’est Simone qui décide de lui racon­ter ce qui s’est passé après car sa mère ne savait pas tout. Après la mort du fac­teur, les femmes font le ser­ment de se taire, de faire front pour que per­sonne ne sache ce qui s’est passé, que le décès de Maël reste un acci­dent. Cepen­dant, si cer­taines sont fortes et tien­dront leur enga­ge­ment, d’autres sont plus fra­giles.

Les retrou­vailles avec leurs hommes, ceux qui ont pu ren­trer, ne sont pas sources de joies. Elles avaient goûté à une liberté qu’on veut leur confis­quer. Et puis, des enfants dont on ne s’est peut-être pas suf­fi­sam­ment méfié deviennent adultes et se souviennent…

Facteur pour femmes a fait l’objet d’un volume paru chez Bam­boo en sep­tembre 2015. Il devait res­ter un one shot. Didier Quella-Guyot n’avait pas envi­sagé une quel­conque suite, ayant traité le sujet tel qu’il l’entendait. C’est son épouse qui lui a sug­géré de racon­ter ce qui a pu se pas­ser après, avec le retour à une vie com­pa­rable à celle d’avant la guerre, la volonté de gar­der un secret sur une triste affaire.

S’appuyant sur une nou­velle idée forte, autre qu’un retour à la vie quo­ti­dienne, il reprend une par­tie des héroïnes et intègre de nou­veaux venus. C’est ainsi qu’un nou­veau et jeune curé va s’interroger à par­tir de détails intri­gants et d’évocations voi­lées lors de confes­sions. Quelle redou­table idée que cette pra­tique, orga­ni­sée par le conclave de Latran de 1215, pour tout connaître de la vie des gens ! Ce fut la créa­tion du plus for­mi­dable réseau d’espionnage à côté duquel KGB et CIA font piètre figure.

Dans ce récit, Didier Quella-Guyot conçoit une belle gale­rie d’héroïnes, des femmes qui se battent au quo­ti­dien contre un état d’esprit imposé par des hommes à qui il ne donne pas spé­cia­le­ment le beau rôle.

Un second volume à la fois huma­niste et fémi­niste, une belle pièce pour défendre la moi­tié de l’humanité alors que tant d’injustices existent et tant de régres­sions se font jour.

Sébas­tien Morice n’a pu conti­nuer le gra­phisme, retenu par d’autres tra­vaux. C’est Manu Cas­sier qui assure la conti­nuité, tâche peu com­mode car il fal­lait prendre en compte les acquis du pre­mier tome. Des héroïnes étaient déjà créées. Il devait pour­suivre, sans dévoyer ni recréer l’atmosphère sur l’île. Avec un des­sin épuré, il reprend avec brio le flam­beau, don­nant à ses femmes une belle sta­ture et aux décors une belle réa­lité.

Sa mise en cou­leurs, plus sombre, sou­ligne fort bien l’ambiance lourde sur cette terre bre­tonne et met en valeur la gra­vité de cette époque.

Avec ce Livre 2, Didier Quella-Guyot et Manu Cas­sier offrent un volume à l’intrigue sub­ti­le­ment orches­trée, jouant sur des tem­po­ra­li­tés variées jusqu’à un dénoue­ment riche en révé­la­tions, une his­toire mise en images de belle manière.

serge per­raud

Didier Quella-Guyot (scé­na­rio) & Manu cas­sier (des­sins et cou­leurs), Fac­teur pour femmes — Livre 2, Bam­boo, coll. “Grand Angle”, mars 2021, 112 p. – 18,90 €.