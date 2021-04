Giuseppe Palmisano, The Unusual Portraits

Posi­tions et superpositions

L’artiste ita­lien Giu­seppe Pal­mi­sano crée des pho­to­gra­phies absurdes. Le corps est traité en objet tout en lais­sant poindre une cer­taine idée de l’humain.

Posés entre les meubles, pliés et entre­la­cés avec les autres, ses sujets fémi­nins et leurs vête­ments sont jume­lés avec des teintes et des pièces sub­tiles. L’artiste crée une théâ­tra­lité fantastique.

Les situa­tions sont retour­nées comme un gant. La réver­sion est pour l’artiste une ques­tion de seuil que pro­duisent les divers jeux de situa­tions.

Le contrat figu­ra­tif est trans­formé en paradoxe.

Le pho­to­graphe opère donc sur deux registres : la drô­le­rie et le ravis­se­ment. Le déri­soire est rendu spec­ta­cu­laire en des situa­tions où le regar­deur comme les acteurs semblent per­dus en une sorte de néant que sou­ligne la per­fec­tion des prises.

Elles pro­posent une har­mo­nie décalée.

Ce qui est mon­tré à la fois se dérobe et résiste.

En bonus, sous l’apparente bana­lité se cache un fan­tas­tique érotique.

jean-paul gavard-perret

Giu­seppe Pal­mi­sano, The Unu­sual Por­traits, Bologne, 2021.