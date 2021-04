Jean Streff, En souvenir de demain

Tran­sports amoureux

Ce sont tou­jours les êtres éper­dus qui se fourrent dans des lits inter­dits où l’infante rit une fois l’éros tari. Et Jean Streff en choi­sit un pour tirer la langue au bon genre là où la bouche se pend lorsqu’un tel héros suc­combe aux exploits ciné­ma­to­gra­phiques de Gary Cooper, Alan Ladd, Grace Kelly et quelques autres héros de wes­terns pas for­cé­ment ternes.

Le per­son­nage cen­tral — mais plus où moins à l’ouest — reste étrange : il est obsédé par l’idée d’être né à minuit. Ce qui est après tout une idée comme une autre. Est-ce tou­te­fois une bonne rai­son pour prendre un train à la même heure ?

Et pas des moindres : puisqu’il mène nulle part — ce qui peut être par­tout. Dans un tel train à la Jar­musch, le héros se retrouve en com­pa­gnie d’un contrô­leur déglin­gué, du fan­tôme d’Edith Piaf et d’un clown — triste comme il se doit. Ce qui n’est pas le cas de ce rail-movie.

A sa manière, il déraille puisque, quit­tant la Gare de Lyon, il tra­verse autant la France dite douce que l’Amérique de l’enfance. Il y a de quoi perdre le nord, là où le temps égare sa bous­sole. Il encombre plus qu’il ne rend ser­vice dans ce train où l’on ne dort jamais et où les fan­tômes deviennent des sortes de vam­pires.

En ce grouille­ments d’histoires et d’aveux, à mesure que le convoi avance la fic­tion se double d’autres moyens de trans­port qui vont à la filoche éro­tique en des sortes de flash-backs “en sou­ve­nir de demain”. Ces remem­brances reviennent par­fois avec un appé­tit de cha­cals. Ques­tion sen­ti­ments, tout reste dans l’incertitude même si les “his­toires de cul” que raconte le héros ne font rire personne.

Reste une pro­blé­ma­tique de trans­port amou­reux où les vies sont des fan­tômes au nom de celle par qui tout a com­mencé et qui vient de mou­rir de manière sus­pecte : la mère. Elle aima son fils (é)perdu plus sans doute qu’il eût été rai­son­nable de le fomen­ter. Ce qui pour le faux men­teur roman­cier est le plus mer­veilleux des pré­textes à une dérive abso­lue.

A force de se mélan­ger les sau­cisses, tout se retrouve où cela a dû s’embrouiller en des aiguillages intem­pes­tifs. Via un tel voyage, la caverne de Pla­ton elle-même est un gouffre chi­mé­rique : contre ses murs, l’aveu du meurtre mater­nel prend un léchage particulier.

jean-paul gavard-perret

Jean Streff, En sou­ve­nir de demain, Edi­tions Douro, coll. Le Bleu-Turquin, Chau­mont, 2021, 166 p. — 18,00 €.