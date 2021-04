Arnaud Teyssier, L’énigme Pompidou-De Gaulle

Les deux fondateurs

Ils sont le modèle du couple Président-Premier ministre, De Gaulle-Pompidou, que les affres de Mai 68 autant que l’ambition pré­si­den­tielle du second ont séparé, dit-on. Mais l’énigme est bien plus vaste en vérité. Elle englobe bien sûr la rup­ture mais bien davan­tage l’union entre deux per­son­na­li­tés très dif­fé­rentes.

C’est cette énigme que tente de per­cer avec brio Arnaud Teys­sier dans un livre abso­lu­ment déli­cieux, tant par l’élégance de la langue fran­çaise, l’immensité de la culture que la pro­fon­deur des ana­lyses, poli­tiques et psychologiques.

Deux hommes aux anti­podes en effet. L’un mili­taire jan­sé­niste, dévoré d’ambition, impré­gné d’histoire et de phi­lo­so­phie, consi­dé­rant l’histoire comme une tra­gé­die, pro­fon­dé­ment social et moder­ni­sa­teur. L’autre lit­té­raire absolu, un rien dilet­tante, s’interrogeant sans cesse sur son des­tin, attiré à la fois par le pou­voir et une vie reti­rée, conser­va­teur et modéré, ras­su­rant là où le géné­ral tranche.

Mais tous les deux arc-boutés sur une concep­tion de l’Etat comme colonne ver­té­brale vitale à la nation.

Le pro­jet de par­ti­ci­pa­tion cher à de Gaulle, la ques­tion de la suc­ces­sion et la posi­tion de dau­phin de Pom­pi­dou pré­parent la rup­ture que Mai 68 ampli­fie. Dès 1967, de Gaulle pense se sépa­rer de son Pre­mier ministre, ce qu’il fait un an plus tard. Et tout se délite entre eux. Les dif­fé­rences prennent le pas sur les conver­gences. Une sorte d’incompréhension réci­proque les sai­sit tous les deux.

Mais Arnaud Teys­sier prend soin d’analyser les évo­lu­tions de Pom­pi­dou une fois ins­tallé à l’Elysée. Enfermé dans sa soli­tude et bien­tôt per­clus de dou­leurs, il rejoint de Gaulle sur l’Europe, la sou­ve­rai­neté, l’Etat, le pouvoir.

A lire Arnaud Teys­sier, on sai­sit l’immensité du fossé qui sépare la Vème Répu­blique – et nous avec – de cette période fon­da­trice.

Un livre pas­sion­nant de bout en bout.

fre­de­ric le moal

Arnaud Teys­sier, L’énigme Pompidou-De Gaulle, Per­rin, mars 2021, 368 p. — 23,00 €.