David Lapoujade, L’altération des mondes, versions de Philip K. Dick

Asile de fous

Sous ses hal­lu­ci­na­tions et délires, Phi­lip K. Dick par­vient à faire coexis­ter le monde réel et une de ses ver­sions vir­tuelles.

Lapou­jade sou­ligne que, plu­tôt d’y voir un para­doxe, il faut y dis­tin­guer une lutte déjà ancienne et qui dépasse jusqu’au jeu du fou et du psychiatre.

Le phi­lo­sophe rap­pelle ainsi qu’aussi bien Leib­niz, Cyrano de Ber­ge­rac ou Fon­te­nelle furent les pré­cur­seurs des dys­to­pies contem­po­raines en prou­vant que tout monde n’est jamais qu’une ver­sion parmi une infi­nité de pos­tu­la­tions et d’incarnations pos­sibles entre dis­per­sions et rassemblements.

Certes, Dick frôla sou­vent la folie jusqu’à deman­der par­fois son propre enfer­me­ment. Il éprouva le sen­ti­ment que la réa­lité de son monde dis­pa­rais­sait pour lais­ser appa­raître un autre monde.

Pour autant et selon Lapou­jade, K. Dick ne prend pas for­cé­ment le parti de la folie contre toutes les formes de réa­li­tés domi­nantes. Mais ces pos­si­bi­li­tés “déli­rantes” lui per­mettent de contes­ter le bien-fondé de notre réa­lité et d’en dénon­cer l’artifice et l’arbitraire.

Le tout en nous rap­pe­lant par effet de fic­tion que notre monde est déjà devenu — psy­chiatres com­pris — un asile de fous.

jean-paul gavard-perret

David Lapou­jade, L’altération des mondes, ver­sions de Phi­lip K. Dick, Edi­tions de Minuit, coll. Para­doxe, mars 2021., 160 p. - 16,00 €.