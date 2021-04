Jérôme Le Gris & Didier Poli, Les Âges Perdus – t.01 : “Le Fort des landes”

Il ne faut rien réformer…

Avec cette série pré­vue en quatre tomes, Jérôme Le Gris pro­pose une uchro­nie en rete­nant l’an mille pour point de bas­cule.

Cette date a généré, d’après les témoi­gnages arri­vés jusqu’à nous, une grande ter­reur dans la population.

Armen de Cili­cie, modeste moine copiste et enlu­mi­neur, assiste depuis l’abbaye de Cluny à l’apocalypse quelques heures avant l’an mille. Les rares humains sur­vi­vants se réfu­gient dans des grottes pro­fondes alors que règne l’obscurité dehors. Après de très nom­breuses géné­ra­tions, le temps de l’Obscure s’achève, le soleil est de retour et un nou­vel ordre s’établit peu à peu.

Beau­coup plus tard, au sud de l’Anglia, un petit groupe d’humains arrive en vue du Fort des landes. Ils ont dû vaincre trois Écor­cheurs, des monstres san­gui­naires énormes res­sem­blant à l’ours. Pri­mus de Moòr a tenu à venir pour véri­fier quelque chose. C’est un lieu que se par­tagent deux clans. Ceux qui l’accompagnent le mettent en garde. Ils ne doivent pas être là car ce n’est pas à leur clan d’occuper les lieux. Pri­mus n’en n’a cure et va visi­ter la Maison-Haute. Il revient triom­phant car il a pu faire pous­ser de l’engrain. Il se réjouit parce que, à son avis, c’est la fin des famines. Il veut que les clans cultivent. Or, arrive Arghana, du clan des lunes. Ce sont eux qui doivent se réfu­gier au fort. Elle reste sourde aux argu­ments de Pri­mus. Un com­bat s’engage. Le vaincu partira…

Un uni­vers post-cataclysmique s’est orga­nisé selon les cycles des chasseurs-cueilleurs. Les uns suivent les rennes rouges, d’autres les Aurochs et se réfu­gient, pour échap­per aux nom­breux pré­da­teurs qui rodent aussi aux bords des trou­peaux, dans quelques forts pour une sai­son. Les cycles, éta­blis avec l’accord d’une struc­ture cha­peau­tant les clans, sont immuables.

Mais l’équilibre est fra­gile entre les grands froids qui déciment les trou­peaux, les sèche­resses qui empêchent de se nour­rir de cueillette.

Aussi, lorsqu’un homme veut faire chan­ger le mode de vie, faire pous­ser du grain pour réduire les famines, nombre s’opposent. Le chan­ge­ment est dif­fi­cile à accep­ter. Toute pro­po­si­tion de réforme est aus­si­tôt com­bat­tue, cha­cun apporte des rai­sons qui relèvent trop sou­vent de la peur de perdre ses pri­vi­lèges. Et quand s’invite dans le débat, incon­tour­nable, une reli­gion inven­tée de toutes pièces, quand une divi­nité régente tout : “…l’engrain, comme tout le reste, est un don de l’Aegis… il n’appartient pas aux hommes de déci­der où et com­ment il doit être donné.” …

Avec de telles sen­tences, faire évo­luer les pra­tiques devient mis­sion impossible.

Jérôme Le Gris construit un envi­ron­ne­ment riche, assène de belles idées pour son scé­na­rio et offre un récit bien dif­fé­rent de ceux habi­tuel­le­ment com­mis dans le genre tout en pri­vi­lé­giant action, sus­pense et coups de théâtre. Le des­sin revient à Didier Poli qui, avec son trait réa­liste, léger, donne une dyna­mique à ses vignettes. Les nom­breuses scènes de com­bat sont d’une belle fac­ture et le trai­te­ment tonique de l’action emporte l’adhésion. Ses per­son­nages, comme ses monstres, retiennent l’attention.

La mise en cou­leurs est signée par Bruno Tatti qui choi­sit des teintes neutres, voire ternes pour faire res­sen­tir l’atmosphère de ce monde en devenir.

Un pre­mier tome qui sur­prend par le trai­te­ment du sujet, la mise en place d’une intrigue bien construite, menée avec maes­tria et ser­vie par un gra­phisme à la hauteur.

Jérôme Le Gris (scé­na­rio), Didier Poli (des­sin) & Bruno Tatti (cou­leur), Les Âges Per­dus – t.01 : Le Fort des landes, Dar­gaud, mars 2021, 56 p. – 14,50 €.