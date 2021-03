Gal Leshem, Looking for Rubia Tinctorum

Marquer l’idéologie sur les corps individuels

Gal Leshem, née en Israël en 1988, s’intéresse par­ti­cu­liè­re­ment au rouge et Rubia Tinc­to­rum suit son propre tra­jet de migrante ins­tal­lée à Londres depuis une dizaine d’années et prouve son enga­ge­ment social mar­qué de son tra­vail.

La plas­ti­cienne s’intéresse à l’histoire et la poli­tique des cou­leurs dans le Moyen-Orient.

A l’aide de la video, du tex­tile et des impri­més la plas­ti­cienne explore aussi le rôle du folk­lore et des maté­riaux cultu­rels dans la créa­tion, la per­pé­tua­tion et l’orientation des iden­ti­tés. Après avoir étu­dié la phi­lo­so­phie, Gal Leshem a tra­vaillé en Israel en kib­boutz au sein d’un col­lec­tif d’artistes pour géné­rer un mode de créa­tion qui s’éloigne de l’aspect de l’artiste enfermé dans sa tour d’ivoire.

Son tra­vail, à tra­vers l’utilisation du tex­tile, est un clin d’œil à l’abstraction géo­mé­trique du début du XXe siècle auprès des immi­grants d’Europe de l’Est inté­res­sés par les expé­ri­men­ta­tions du Constructivisme.

Cette uni­ver­sa­lité de la géo­mé­trie en tant qu’outil poli­tique reste néan­moins pour une telle artiste com­plexe. D’une part, il s’agit d’un lan­gage inclu­sif acces­sible à tous, mais d’autre part, il peut être consi­déré comme igno­rant toute dif­fé­rence dans la lutte pour l’égalité. “Quand je pense à l’identité et à la col­lec­ti­vité, je m’interroge sur les indi­vi­dus dans ces struc­tures révo­lu­tion­naires” écrit la plas­ti­cienne.

Elle rap­pelle les façons dont l’idéologie est incar­née et mar­quée sur les corps indi­vi­duels. C’est là que l’utilisation du tissu entre en jeu en appor­tant à toutes ces ques­tions des réfé­rences dans le domaine du corps.

Le tissu enve­loppe tou­jours le corps, c’est le vête­ment, la tente, la cou­ver­ture.

L’utilisation de tex­tiles per­met donc à de telles œuvres de fonc­tion­ner comme un moule sym­bo­lique tout en offrant un espace au corps pour réagir ou défor­mer la rigueur de la géométrie.

jean-paul gavard-perret

Gal Leshem, Loo­king for Rubia Tinc­to­rum, Hux­ley Par­lour, Londres, mars-avril 2021.