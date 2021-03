Dry Cleaning, New Long Leg

Nettoyage à sec

Dry Clea­ning est un groupe indie et post-punk du sud de Londres. Son ori­gi­na­lité repose sur sa chan­teuse Flo­rence Shaw et sa manière de dire et scan­der des paroles pour le moins non conven­tion­nelles en lieu et guise de voca­lises.

Leur style musi­cal a été com­paré non sans rai­son à Joy Division.

Florence Shaw est accom­pa­gnée de Tom Dowse (gui­tare), Lewis May­nard (basse) et Nick Bux­ton (drums). Pour leur pre­mier titre , “Magic of Meghan” Shaw a écrit la chan­son après avoir vécu une rup­ture et démé­nagé de l’appartement de son ancien par­te­naire le jour même où Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu’ils étaient fiancés.

Après plu­sieurs singles, le groupe est entré en stu­dio en février pour réa­li­ser son pre­mier album, New Long Leg. Il reprend d’ailleurs les recherches pré­cé­dentes. Celles de gamins de quar­tier qui ont un truc qui cloche du côté de l’esprit mais qui écrivent leur musique pour prendre l’air comme d’autres tapent dans un bal­lon sur un carré vert.

L’émo­tion et l’identité de l’ensemble passent par l’écriture de ce qui se pense et se res­sent chez Shaw dans un acte libé­ra­teur que les sons du groupe prolongent.

voir le clip de Strong Fee­lings

jean-paul gavard-perret

Dry Clea­ning, New Long Leg, Hori­zons Records, 2021.