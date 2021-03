Nelega prête à tout

Le roman d’Alina Nelega, comme d’ailleurs la tra­jec­toire de l’auteure, montre que rien n’empêche d’oser et qu’il faut vaincre les peurs et les menaces que idéo­lo­gie et culture font peser sur les êtres et par­ti­cu­liè­re­ment les femmes.

Et ce, là où ce long et grand roman com­mence : à savoir sous la chape sovié­tique, la dic­ta­ture de Ceau­sescu . Le tout dans une petite ville de pro­vince roumaine.

L’auteure prouve que tout res­pect est imbé­cile car c’est celui du néant, accom­pli dans la sou­ve­rai­neté de la mort du vivant. Si bien que ce roman est un flot de paroles qui se libèrent face à ceux (et celles) qui veulent empê­cher le cœur de battre quitte à accu­ser les “justes” d’ineptie et d’infamie.

C’est vieux comme le monde, mais une telle fic­tion per­met d’élever la voix fémi­nine et les­bienne de l’héroïne contre ceux qui la condamnent.

Le roman remonte ainsi toute l’existence de deux femmes avec abon­dances de détails (cer­tains peuvent échap­per à qui connaît mal l’histoire et la géo­gra­phie rou­maines) pour mon­trer la vie dans ses plis et sans un parti pris sys­té­ma­tique. Car si thèse il y a — et en tout récit il en existe une — elle passe ici plus par la langue que par assi­gna­tion d’une morale rhé­to­rique.

L’auteure raconte pour mon­trer com­ment les poches de résis­tances (Secu­ri­tate, Parti, qui orga­ni­saient pénu­rie et cor­rup­tion hier comme des forces qui leur res­semblent aujourd’hui) fonc­tionnent pour mettre la liberté en péril. Celle-ci est d’abord et tou­jours indi­vi­duelle : si bien qu’elle n’est jamais acquise.

Et la seule har­mo­nie est per­mise à la langue. Ici, elle per­met d’aimer hors des gonds et de sou­te­nir celles qui ne s’inclinent jamais par conve­nance ou obligation.

jean-paul gavard-perret

Alina Nelega, Comme si de rien n’était, trad. du rou­main par Flo­rica Cour­riol, Des Femmes — Antoi­nette Fouque, 2021, 288 p. — 22,00€.