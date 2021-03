Valère-Marie Marchand, Le club des aquarêveurs

De l’art de glouglouter

Valère-Marie Mar­chand nous entraîne — au moment où nous en sommes pri­vés — dans diverses pis­cines et espaces aqua­tiques à la ren­contre d’énergumènes des deux sexes : craw­lers, dames gre­nouilles, bar­bo­teurs hédo­nistes accom­pagnent l’aquarêveur aux san­da­lettes anti­dé­ra­pantes et maillot de bain à l’ancienne tel un Mon­sieur Hulot d’un temps presque moderne mais dont il n’apprécie guère la capil­la­rité tant il a ses jambes à faire fouet­ter dans la mesure du possible.

A coté de lui, le craw­ler a l’air d’un effronté. “Serial nageur à la pâleur de chlore”, il demeure à tous les sens dans le bain même si, hors de l’eau, sa rare pilo­sité lavasse ne fait pas de lui le phé­nix des pis­cines.

Bref, il est l’inverse de “la madone des jacuzzi” qui accuse peu de kilos super­flus et fait tout pour qu’on parle d’elle.

D’où cette suite de por­traits en eaux où les héros se recoupent d’une his­toire à une autre. L’humour est constant, déso­pi­lant et en quelque sorte cri­tique mais sans jamais por­ter atteinte à l’intégrité de ces pas­sion­nées des pis­cines plus muni­ci­pales qu’olympiques. Super women ou men accom­pagnent des mou­li­neurs moins per­ti­nents.

Mais tous se donnent en spec­tacle, trou­vant dans le milieu aqua­tiques la liberté d’être soit simples “acqua­bo­nistes”, soit che­vron­nés adeptes du tuba pour glou­glou­ter à leur rythme.

Le livre est un délice par les por­traits levés mais sur­tout par l’art de les écrire. Aucune fausse note dans un tel flux.

Il convient d’y plon­ger tout en res­tant au bord des bas­sins où de tels rois et si reines sont de véri­tables cas d’espèces de type batracien.

jean-paul gavard-perret

Valère-Marie Mar­chand, Le club des aqua­rê­veurs, édi­tions Hélio­poles, mars 2021 — 15,00 €.