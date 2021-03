Sylvain Runberg & Grun, On Mars – t.03 : “Ceux qui restent”

Quelle fresque d’anticipation !

À l’image de l’Angleterre du XIXe siècle qui envoyait ses cri­mi­nels en Aus­tra­lie, les régimes poli­tiques sur la pla­nète Terre du XXIIe siècle se débar­rassent de leurs élé­ments aso­ciaux en les envoyant sur Mars. Là, ils tra­vaillent à la ter­ra­for­ma­tion, enca­drés par un ser­vice de sécu­rité. Comme dans chaque com­mu­nauté humaine, un ambi­tieux a créé une reli­gion pour asseoir son pou­voir sur un groupe. Il a été vite rejoint par toute une clique et a formé l’Église syn­cré­tique. Main­te­nant, il veut s’emparer de la pla­nète pour régner.

Le tome 3 débute alors que Rojas lance la révolte, gal­va­ni­sant ses troupes. Celles-ci vont rece­voir le ren­fort d’un nou­veau convoi qui, de plus, trans­porte des engins de des­truc­tion mis au point par les adeptes de la secte.

Jas­mine a été poli­cière avant d’être dépor­tée pour cause de bavure. Son groupe de non-croyants a été mas­sa­cré. Elle a rejoint les Soli­taires et, pour contrer la croi­sade de Rojas, unit ses forces à celles de Sophie Ber­ken, du ser­vice de sécu­rité. La bataille se fait de plus en plus âpre… Et quand le gou­rou veut éli­mi­ner toute une population…

C’est à une longue suite de com­bats que le scé­na­riste convie son lec­teur, des com­bats oppo­sants toutes les par­ties pré­sentes. À tra­vers ces batailles et leurs effets, Syl­vain Run­berg place nombre de pro­blé­ma­tiques, met en scène et déve­loppe des idées, des thèmes fort inté­res­sants. Ainsi, il donne un large espace à des héroïnes. Enfin un scé­na­riste qui se rap­pelle que la moi­tié de l’humanité est com­po­sée de femmes ! Il donne une vision bien futu­riste de la situa­tion géo­po­li­tique de la pla­nète Terre en pré­sen­tant une Chine gou­ver­née par un régime démo­cra­tique. Une situa­tion dif­fi­cile à ima­gi­ner aujourd’hui ! Pour­tant, la grande His­toire n’est-elle pas com­po­sée d’une suc­ces­sion de sur­prises de ce genre, d’empires qui sem­blaient indes­truc­tibles et qui se sont effondrés ?

Avec cette lutte pour le pou­voir, pour impo­ser une reli­gion, il met en avant l’intolérance, le fana­tisme, le besoin d’éliminer tout autre forme d’opinion pour n’avoir que des mou­tons bêlant le même air. Mais le scé­na­riste reste très atta­ché à une intrigue en ten­sion où il mul­ti­plie actions, rebon­dis­se­ments à un rythme très sou­tenu jusqu’à une conclu­sion peu banale.

Le des­sin en cou­leurs directes est l’œuvre de Grun. Celui-ci pos­sède le talent rare de don­ner une dimen­sion sup­plé­men­taire à ses des­sins, de les subli­mer, de mettre en avant la force qu’il impulse à ses per­son­nages, le côté gran­diose de ses décors. Il réa­lise de belles séquences de com­bats, ren­dant pal­pable la fureur des com­bat­tants, la souf­france des bles­sés, des mou­rants, le fana­tisme des croyants. Il illustre de belle manière ces adeptes prêts à tout pour défendre une idée fausse, pour ser­vir l’ambition d’un truand de bas étage. Il donne des décors impres­sion­nants tant inté­rieurs avec d’immenses gale­ries, qu’extérieurs avec ces zones déser­tiques. Il offre de véri­tables cho­ré­gra­phies pas­sant brus­que­ment de champs larges à celui du visage d’un per­son­nage pour le ré-élargir sur un groupe. Devant de telles planches, on est par­tagé entre le désir de voir ce créa­teur plus pré­sent dans les paru­tions et celui de lui lais­ser le temps de peau­fi­ner de si belles pages.

L’album est com­plété par un cahier nar­ra­tif expo­sant la situa­tion trois ans après, illus­trée de crayon­nés fabu­leux. Avec On Mars, les auteurs réa­lisent une tri­lo­gie de science-fiction qui s’impose en tête du pelo­ton des meilleurs séries.

serge per­raud

Syl­vain Run­berg (scé­na­rio) & Grun (des­sin et cou­leurs), On Mars – t.03 : Ceux qui res­tent, édi­tions Daniel Maghen, mars 2021, 72 p. – 16,00 €.