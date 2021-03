Pierre-Hervé Grosjean, Être prêt. Repères spirituels

Quelques repères de foi

Lire les écrits de l’abbé Gros­jean, c’est être conforté dans sa foi et nourri, mais aussi apaisé et consolé.

Dans son nou­vel ouvrage, il offre aux catho­liques ce dont ils manquent cruel­le­ment : des repères spirituels.

Ainsi rappelle-t-il des évi­dences qui ne le sont plus pour bon nombre de fidèles, y com­pris pra­ti­quants (on aurait en effet tort de sous-estimer cette caté­go­rie par­ti­cu­lière des chré­tiens pra­ti­quants non croyants). Non, la foi chré­tienne n’est pas une sou­mis­sion à Dieu mais une ami­tié qui donne amour, confiance, joie et chasse la peur.

Non, les chré­tiens ne sont pas et ne doivent pas se pré­sen­ter comme des gens par­faits mais des indi­vi­dus vrais, impré­gnés de cette Vérité qui rend libre. « Des pauvres qui parlent aux pauvres ». Non, l’homme n’est pas fait pour la mort mais pour la Vie. Oui, la ques­tion du salut de l’âme doit être cen­trale dans la vie de celui qui passe sur Terre tel un pèle­rin. Oui, le Diable existe, comme ne cesse de le rap­pe­ler l’abbé Gros­jean, et œuvre à entraî­ner le fidèle dans le déses­poir et le « A quoi bon ? ».

On lit avec plai­sir et émo­tion les pages superbes de pro­fon­deur consa­crées à Saint Pierre et à Saint Paul. Le pre­mier, qui la même nuit a défendu le Christ et l’a renié, a su prendre conscience de son péché, deman­der par­don, se rele­ver, et être par­donné. Il a ainsi écarté la ten­ta­tion du renon­ce­ment. « Un com­bat que Pierre a gagné mais que Judas a perdu » nous dit l’abbé.

Quant à Saint Paul, il incarne les com­bats inté­rieurs qui n’empêchent pas d’avancer. « Il sera un saint parce que ses com­bats lui auront fait décou­vrir sa pau­vreté et l’auront gardé humble. »

Tout cela est si ras­su­rant. Mais l’abbé Gros­jean pré­vient : le mar­tyre n’est pas à exclure pour le chré­tien, plongé dans une société qui le sup­porte de moins en moins.

Nous n’en sommes pas encore aux arènes et autres cruau­tés du Cirque, juste aux moque­ries et insultes, voire à la mise à l’écart. Mais la route semble courte.

Que le chré­tien soit tou­jours prêt.

fre­de­ric le moal

Pierre-Hervé Gros­jean, Être prêt. Repères spi­ri­tuels, mars 2021, 184 p. — 16, 90 €.