Gérard Garouste, Correspondances (exposition)

L’envers et l’endroit

Gérard Garouste et le phi­lo­sophe Marc-Alain Ouak­nin par­tagent depuis plu­sieurs années la même pas­sion pour la Bible, le Tal­mud, la Kab­bale, la phi­lo­so­phie, et l’œuvre de Franz Kafka. Cor­res­pon­dances est l’histoire de leur ren­contre.

L’exposition pré­sente un ensemble d’une ving­taine de tableaux du créa­teur en une plon­gée jubi­la­toire dans l’univers de Kafka. Et même si, par le passé, l’artiste avait déjà embrassé l’œuvre d’écrivains comme Dante, Cer­van­tès, Rabe­lais ou Goethe, la démarche est ici inédite.

Le réa­lisme et le fan­tas­tique s’y mélangent avec une sorte de “naï­veté” jubi­la­toire, auda­cieuse en une tra­ver­sée d’époques et de sym­boles. Les sil­houettes et les pay­sages créent des rebon­dis­se­ments qui anti­cipent récits et filia­tions secrètes.

Tout s’anime et dans chaque tableau les détails ques­tionnent le regard et la pen­sée vers des ascen­dances dont Kafka reste le vortex.

Quant au dia­logue du peintre et du phi­lo­sophe, il sou­ligne leur tra­vail com­mun au fil du temps et ce, avec tout le sérieux ludique des kab­ba­listes. Cette approche invite à décor­ti­quer les mots et leurs sens, les jeux de lan­gage de la tra­di­tion hébraïque et leur pré­sence pré­gnante dans l’univers de Kafka.

Le Pra­gois devint ainsi l’héritier et le pas­seur d’une tra­di­tion ances­trale tout en incar­nant une cer­taine moder­nité lit­té­raire, qui dyna­mise la puis­sance des mythes, et leur résurgence.

C’est en des ren­contres heb­do­ma­daires qu’ont surgi des réflexions sur le « Alt –Neu » (le vieux –nou­veau).

A savoir com­ment la pen­sée, comme la pra­tique artis­tique, se nour­rit grâce au lan­gage et aux images, d’un aller-retour per­ma­nent entre l’ancien et le moderne.

Chacun à sa manière invite à repen­ser la langue et les images, les repré­sen­ta­tions qu’elles véhi­culent dans leurs liens à l’histoire et l’inconscient, la légende et le sacré. Appa­raissent, sous une pluie de confet­tis, la Sama­ri­taine du Nou­veau Tes­ta­ment en dia­logue avec une belette, heu­reuse de faire le tour du monde dans un bal­lon diri­geable accom­pa­gnée par Mar­tin Buber, Wal­ter Ben­ja­min, Tin­to­ret, un écu­reuil et les trois sœurs de Kafka, des chiens volants et la reine Esther, et tout un aéro­page dont un étrange chat est le fil conducteur.

Les toiles sont aussi riches que vio­lentes, aussi clas­siques que post-modernes. Existe un “délire” ordonné là où Garouste par sa pein­ture souffle sur bien des braises. Tout semble irréel, som­nam­bu­lique et ce, parce que la syn­taxe de la pein­ture sort de la bana­lité pour une sorte d’extase maté­rielle et méta­phy­sique de la vie au-delà de l’écume de la seule rai­son par un concert visuel.

Garouste n’y dis­joint jamais les causes et les effets de l’art, de la lit­té­ra­ture et de la pensée.

jean-paul gavard-perret

N.B. En addenda à l’exposition, un film réa­lisé par Oli­vier Garouste docu­mente l’interaction entre les deux hommes en insis­tant sur la métho­do­lo­gie de leur étude et de la trans­mis­sion des savoirs, sur le geste du peintre et la démarche her­mé­neu­tique du phi­lo­sophe, au rythme d’une tra­ver­sée de Paris, avec ses ponts et ses grands maga­sins le tout accom­pa­gné par des réflexions sur l’art d’Olivier Kaeppelin.

Gérard Garouste (et Marc-Alain Ouak­nin), Cor­res­pon­dances, Gale­rie Tem­plon, 28 rue du Grenier-Saint-Lazare, Paris, du 25 mars au 22 mai 2021.