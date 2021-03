M. J. Arlidge, Loup, y es-tu ?

Affron­ter les ténèbres les plus sombres

Avec Loup y es-tu ? M. J. Arlidge pro­pose une nou­velle enquête de sa poli­cière pré­fé­rée, Helen Grace, qui offi­cie comme com­man­dant dans la bri­gade cri­mi­nelle de Sou­thamp­ton. Comme à son habi­tude, il ne ménage pas ses per­son­nages, ceux-ci vivant des exis­tences char­gées en troubles divers, en patho­lo­gies psy­chiques.

Il en est ainsi de l’héroïne qui, sans perdre ses talents d’enquêtrice, est très per­tur­bée psy­chi­que­ment. Elle subit encore des séquelles consé­cu­tives au meurtre de ses parents, à la suc­ces­sion des foyers où elle a vécu, jusqu’à ce centre d’accueil de Basing­stone proche du der­nier cercle de l’enfer.

Méla­nie Wal­ton se réveille sous la tente plan­tée au cam­ping ouvert récem­ment en lisière de forêt, dans le parc natio­nal de New Forest, proche de Sou­thamp­ton. Tom, son fiancé n’est plus là. Et il ne revient pas car il fuit dans la forêt sachant qu’il a la mort aux trousses.

Helen accueille le capi­taine Joseph Hud­son, recruté pour rem­pla­cer la capi­taine San­der­son, assas­si­née sau­va­ge­ment. Alors qu’elle lui pré­sente les lieux, ils doivent par­tir. Une agente du parc à décou­vert un cadavre. Sur place, Helen voit le corps nu d’un homme pendu par les pieds à un chêne au milieu d’une clai­rière. Le corps est percé par trois car­reaux d’arbalète. Paral­lè­le­ment, des poneys sont retrou­vés mas­sa­crés.

Helen et son équipe fouillent le passé de Tom. Il tra­vaillait dans une entre­prise dont l’installation a été très contes­tée car elle a détruit de la forêt pour édi­fier des bâti­ments. C’est éga­le­ment le cas du cam­ping.

Les inves­ti­ga­tions partent vers ces contes­ta­taires. Si les pistes ne manquent pas, les liens sont ténus, dif­fus. Et un second corps, celui de Lau­ren Scott, est décou­vert, tuée dans les mêmes conditions…

Le lec­teur fami­lier des romans de l’auteur retrouve le petit groupe de pro­ta­go­nistes qui gra­vite autour d’Helen. Mais le roman­cier n’hésite pas à enle­ver des per­son­nages, à en rajou­ter. Ainsi, il fait dis­pa­raître dans un roman pré­cé­dent, de façon bru­tale, la capi­taine San­der­son et la rem­place, dans le pré­sent volet de la saga, par Joseph Hud­son, un poli­cier expé­ri­menté, bel homme de sur­croît. Il donne une large place à Emi­lia Gara­nita, la jour­na­liste du Sam­thamp­ton Eve­ning News qui a l’art de mener des enquêtes paral­lèles, brouillant les pistes officielles.

Ce micro­cosme est confronté à une série de crimes inex­pli­cables avec des vic­times qui ne semblent avoir aucun lien entre elles, sauf à se trou­ver dans un envi­ron­ne­ment qui fait l’objet de mou­ve­ments de contes­ta­tion comme ceux consé­cu­tifs à la défo­res­ta­tion d’une par­tie du ter­ri­toire. Et les poli­ciers s’engouffrent dans ces voies, les explorent pour abou­tir à des impasses, retrouvent de nou­veaux élé­ments qui les relancent sur des fausses pistes. Helen et son équipe peinent à cer­ner les moti­va­tions du tueur, à défaut de le démas­quer.

Le roman­cier excelle dans l’art de faire rebon­dir une intrigue, d’explorer des domaines très inté­res­sants même s’ils semblent ne pas avoir de liens avec le ou les meurtriers.

Mêlant nombre de pro­blé­ma­tiques tant sociales que socié­tales ou psy­chique, le roman­cier évoque les sur­vi­va­listes, les pro­blèmes des enfants qui cau­che­mardent la nuit, don­nant des rai­sons à ces situa­tions. Il fait réa­li­ser un inter­ro­ga­toire sur­pre­nant à Helen.

M. J. Arlidge fait preuve d’une belle ima­gi­na­tion et met en scène des actions éton­nantes jusqu’à une conclu­sion remar­quable, bou­clant de belle manière un récit qui ne cesse de croître en tension.

serge per­raud

M. J. Arlidge, Loup, y es-tu ? (Down to the Woods), tra­duit de l’anglais par Séve­rine Que­let, Les Escales, coll. “Noires”, février 2021, 512 p. – 22,90 €.