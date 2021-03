Anne Lefebvre, Natalia de Mello & Laurence Skivée, Zones d’inconfort (exposition)

“Cor­res­pon­dances” entre gouffres et variations

Tout le tra­vail de Lau­rence Ski­vée s’inscrit autour des cor­res­pon­dances entre divers pro­ta­go­nistes. Par­fois des dis­pa­rus (Warhol par exemple) mais sur­tout des bien vivantes — ici Anne Lefebvre et Nata­lia de Mello.

Elle le peut sans peine car elle pos­sède un uni­vers bien à elle et propre aux artistes belges qui savent mêler humour et pro­fon­deur à leurs œuvres.

Confi­ne­ment aidant, le groupe “badine” en cor­res­pon­dances, ici avec, d’une part, Nata­lia de Mello dont le tra­vail englobe le des­sin et la gra­vure, la pho­to­gra­phie et la vidéo, la sculp­ture et les ins­tal­la­tions.

Cette hybri­da­tion et inter­dis­ci­pli­na­rité sont gui­dées par la double pré­oc­cu­pa­tion du rap­port à l’espace et de la rela­tion à l’autre, comme à la machine.

La pho­to­graphe Anne Lefebvre fina­lise ce trio par ses prises qui touchent au sub­cons­cient et à l’intime. Et c’est pour elle la seule façon de “dire” qu’elle pour­suit son tra­vail dans son labo­ra­toire de déve­lop­pe­ment pho­to­gra­phique„ sans autre théo­rie que la sienne en cher­chant des failles et les acci­dents qui déna­turent ses pho­tos avec une abso­lue poé­sie née des entrailles d’une beauté trop glacée.

De cette ren­contre par mis­sives se cultivent des para­doxes dans l’improbabilité d’un centre. Troubles et gon­do­le­ments, transes, défaillances créent des tra­jets faits de crêtes et de creux, des cor­pus de “reliques “qui rendent la vie plus vive sans jamais s’appesantir.

Du moins tant que faire se peut, entre gouffres et varia­tions, enfer­me­ment et ouver­tures. Là où tout semble fuir en demeu­rant fixé.

jean-paul gavard-perret

Anne Lefebvre, Nata­lia de Mello & Lau­rence Ski­vée, Zones d’inconfort au Comp­toir du livre, Liège, du 27 mars au 1er mai 2021.