H.P Lovecraft et le jeu vidéo

A paraître : un essai de Car­los Gomez Curpegui

Howard Phil­lips Love­craft est sans conteste l’un des auteurs fan­tas­tiques les plus influents du XXe siècle. La mons­trueuse cos­mo­lo­gie qu’il a imaginée et le cli­mat par­ti­cu­lier de ses écrits ont influencé nombre de créateurs dans tous les domaines artis­tiques. Depuis sa genèse, le monde du jeu vidéo n’a eu de cesse de mettre en scène cet uni­vers riche et angoissant.

80 ans après sa mort, sa vision unique se retrouve dans de mul­tiples œuvres vidéoludiques : Alone in The Dark, Call of Cthulhu, Blood­borne… Sans oublier les jeux de société et les jeux de rôle dédiés aux Grands Anciens et leur progéniture.

Ouvrage conçu aussi bien pour les connais­seurs que pour les néophytes, H.P. Love­craft et le jeu vidéo est une ana­lyse de ces aven­tures postérieures au grand œuvre du maître de l’horreur. Elles ont lar­ge­ment contri­bué à faire du Rêveur de Pro­vi­dence une icône de la pop culture, et main­tiennent le mythe vivant.

Car­los Gómez Gur­pe­gui est un col­la­bo­ra­teur régulier du maga­zine IGN Espagne. Il com­bine son acti­vité de jour­na­liste de jeux vidéo avec des par­ti­ci­pa­tions à des conférences, à des revues académiques ainsi qu’à l’écriture de fic­tions interactives.

Car­los Gómez Gur­pe­gui, H.P Love­craft et le jeu vidéo, éd. Ynnis, 2021, 368 p. — 19, 95 €.