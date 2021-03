Charles-Philippe David & Olivier Schmitt, La Guerre et la paix : approches et enjeux de la sécurité et de la stratégie

Qu’adviendra-t-il de la guerre et de la paix ?

Charles-Philippe David est pré­sident de l’Observatoire sur les États-Unis et fon­da­teur de la chaire Raoul Dan­du­rand en études stra­té­giques et diplo­ma­tiques à l’Université du Qué­bec à Mont­réal, où il enseigne éga­le­ment la science poli­tique. Oli­vier Schmitt est pro­fes­seur de rela­tions inter­na­tio­nales et direc­teur du Cen­ter for War Stu­dies de l’Université du Dane­mark du Sud, et a été l’élève de Ch.-Ph. David.

Il s’agit ici de la qua­trième édi­tion en vingt ans, désor­mais pilo­tée par O. Schmitt. Elle répond à un qua­druple constat, expli­qué dans la pré­face : trans­for­ma­tion de l’hégémonie amé­ri­caine, recul démo­cra­tique (ten­ta­tions auto­ri­taires, démo­cra­ties illi­bé­rales), recul sécu­ri­taire (crois­sance des bug­dets, moder­ni­sa­tion des armes), recul nor­ma­tif (acquis du droit inter­na­tio­nal mis à mal).

Vient ensuite une intro­duc­tion de dix pages pesant le poids de la « per­ma­nence de l’état d’insécurité », et insis­tant sur la néces­sité de repen­ser l’ordre inter­na­tio­nal, les inter­ven­tions mili­taires et les enjeux de long terme des socié­tés.

Puis l’ouvrage pré­sente quatre par­ties distinctes.

La pre­mière par­tie de l’ouvrage est théo­rique : elle pré­sente les défi­ni­tions, les approches, les concepts. Après une courte intro­duc­tion, il s’agit d’abord de défi­nir les termes (guerres, conflits, crises), la paix, la stra­té­gie, la sécu­rité. Les approches poli­tiques sont le deuxième temps : on aborde tour à tour les réa­lismes, les libé­ra­lismes, les construc­ti­vismes, les approches « cri­tiques », idéa­listes et de genre. Enfin, le troi­sième temps s’intéresse aux concepts-clés : incer­ti­tude, dilemmes de sécu­rité, sécu­ri­ti­sa­tion, coer­ci­tion, sécu­ri­tés humaines.

La deuxième par­tie étu­die le carac­tère de la guerre : en pre­mier lieu, les causes (nature humaine, régimes poli­tiques, sys­tèmes), puis l’évolution du carac­tère de la guerre (évo­lu­tions et ten­dances de la vio­lence armée, trans­for­ma­tions du champ de bataille, ter­ro­risme), et enfin les moyens de la guerre (stra­té­gies amé­ri­caines, trans­for­ma­tion des forces armées, ren­sei­gne­ment et cyber).

La troi­sième par­tie s’intéresse au pro­blème de la régu­la­tion de la guerre et à l’ordre inter­na­tio­nal, en com­men­çant par la gou­ver­nance sécu­ri­taire au XXIe s. (alliances, gou­ver­nance glo­bale et droit inter­na­tio­nal, ave­nir de la gou­ver­nance sécu­ri­taire inter­na­tio­nale). Le deuxième temps concerne la régu­la­tion des moyens de la guerre : dyna­mique des arme­ments, désar­me­ment, contrôle des arme­ments conven­tion­nels. Les armes de des­truc­tion mas­sive font l’objet de la troi­sième sous-partie : les grands débats nucléaires, le dan­ger des armes de des­truc­tion mas­sive, les armes bio­lo­giques et chimiques.

La qua­trième par­tie s’intitule « dépas­ser la guerre » et s’interroge sur les stra­té­gies de la paix, avec une ques­tion fon­da­men­tale pour la pre­mière par­tie : « peut-on pré­ve­nir et résoudre les conflits ? » (défi­ni­tion, stra­té­gies de pré­ven­tion et de réso­lu­tion). Le deuxième temps est consa­cré aux sol­dats de la paix (mis­sions, stra­té­gie) ; le troi­sième temps enfin est celui de la recons­truc­tion post-conflit (réforme des ins­ti­tu­tions poli­tiques, de la sécu­rité, ques­tion de la justice).

L’ouvrage se clôt sur une conclu­sion qui donne « douze clés pour com­prendre la sécu­rité et conce­voir la stra­té­gie », une grille inté­res­sante pour ana­ly­ser et com­prendre notre monde actuel. Divers outils (glos­saire, liste des sigles, biblio­gra­phie très abon­dante – plus de 120 pages –, table des docu­ments, index, table des auteurs) sont mis à la dis­po­si­tion du lec­teur pour faci­li­ter l’usage de ce fort volume.

Cet ouvrage est une réfé­rence : la réédi­tion mise à jour lui per­met de se posi­tion­ner comme un guide indis­pen­sable à qui veut com­prendre rapi­de­ment et clai­re­ment le monde poli­tique, stra­té­gique et mili­taire d’aujourd’hui et sur­tout de demain.

yann-loic andre

Charles-Philippe David & Oli­vier Schmitt, La Guerre et la paix : approches et enjeux de la sécu­rité et de la stra­té­gie, 4e édi­tion révi­sée et mise à jour, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, 568 p. — 35,00 €.