Matt Fraction et Terry Dodson, Adventureman – t.01 : “La fin et tout ce qui s’ensuit”

Un nou­veau modèle de Superhéros…

Avec ce scé­na­rio, Matt Frac­tion pro­pose une belle suite d’aventures où des super­hé­ros bou­le­versent le quo­ti­dien d’une mère céli­ba­taire et de son ado­les­cent. Il en résulte un récit à tiroirs où une réa­lité croise une fic­tion pour une théo­rie d’actions ébou­rif­fantes, dans la meilleure veine des comics et des maga­zines pulp.

Le scé­na­rio entre­mêle des anec­dotes fami­liales à des appa­ri­tions fan­tas­tiques, des scènes quo­ti­diennes à des actions mus­clées où la puis­sance de cer­tains per­son­nages fait merveille.

Un agent se pré­ci­pite dans le bureau du com­mis­saire pour qu’il actionne, sur ordre du maire, les jets de la police. Dehors, c’est l’apocalypse. Des diri­geables bom­bardent la ville à coups de rayons. Or, des avions, la police n’en n’a pas ! Le com­mis­saire accom­plit alors ce qu’il avait espéré ne jamais faire. Avec une clé spé­ciale, il appelle… Adven­tu­re­man et son équipe. Ceux-ci se lancent sans attendre contre les assaillants, contre la bande du Baron Bizarre. Il s’ensuit une belle série de com­bats avant que…

Tommy est furieux car les péri­pé­ties ci-dessus se dérou­laient dans le livre qu’il vient de finir. Et la conclu­sion lui déplaît sou­ve­rai­ne­ment… Claire, sa mère, le console mais lui indique que la suite des aven­tures de son super­hé­ros pré­féré n’existe pas. Claire tient la bou­tique de livres d’occasion créée par sa mère. Une mys­té­rieuse jeune femme arrive et lui confie une édi­tion unique, la suite des exploits d’Adventureman.

C’est alors que pour Claire et ses proches, la réa­lité se décale et la fic­tion se mêle alors aux vies de Tommy et de sa mère…

L’album se com­plète par un cahier pré­sen­tant la démarche de Matt Frac­tion pour éla­bo­rer son scé­na­rio avec, en regard, des des­sins de Terry Dod­son, ses esquisses, ses pre­mières recherches ses crayon­nés abou­tis. Il donne les objec­tifs qu’il sou­haite atteindre avec cette his­toire, sachant qu’il se sait peu fami­lier de ce genre de récit. Cepen­dant, il pos­sède quelques notions et des réfé­rences qu’il veut mettre en œuvre.

Ainsi, parce qu’il consi­dère The Spi­der de Nor­vill Page comme ce qui lui plaît le mieux, il va s’en ins­pi­rer et suivre les arché­types posés par des fon­da­teurs de cette culture. Beau­coup de ces héros sont entou­rés par une équipe. Il décide qu’Adventureman en aura une et il décline ainsi un groupe aux com­pé­tences com­plé­men­taires. Par contre, il sou­haite cor­ri­ger des injus­tices, des pré­sen­ta­tions qui ont été véhi­cu­lées à une époque et dont il veut s’abstraire comme le racisme, le sexisme, le colo­nia­lisme ou l’impérialisme. Et c’est assez réussi dans ce domaine.

Le des­sin de Terry Dod­son est juste fan­tas­tique. Ce créa­teur a déjà été publié en France, Red Skin chez Glé­nat sur un scé­na­rio de Xavier Dori­son ou le dip­tyque Songes aux Huma­noïdes asso­ciés avec Denis-Pierre Filippi. S’il pos­sède un talent cer­tain pour pro­po­ser des décors de belle fac­ture, sédui­sants et détaillés, il brille dans la repré­sen­ta­tion des per­son­nages, de leurs ges­tuelles et de leurs expres­sions. La gente fémi­nine béné­fi­cie d’un trai­te­ment spé­cial tant il sait mettre en valeur les dames qu’il des­sine, leur visage, leur regard et leur sil­houette.

De plus, il n’ignore rien des règles de la pers­pec­tive et joue avec les vues en plon­gée, en contre-plongée et autres visions peu com­mune d’une scène, d’une série d’actions.

Un pre­mier tome assez fabu­leux tant pour une his­toire peu com­mune, attrayante, que pour un gra­phisme qui séduit l’œil le plus blasé.

serge per­raud

Matt Frac­tion (scé­na­rio) & Terry Dod­son (des­sin et cou­leur), Adven­tu­re­man – t.01 : La fin et tout ce qui s’ensuit, Glé­nat, coll. “Hors col­lec­tion”, jan­vier 2021, 168 p. – 19,95 €.