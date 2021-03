Lama la barre aise

Homme âge bo deu l’ère rien

ci-contre, des­sin de Bau­de­laire, La Mala­ba­raise.

Verlan sienne berge rit lézard bri saut veau calle yse saoul levant vit cieux. L’heure viole anse à Nimes lape hulpe déroute. Ceux sont dédé lin quand des forts haies dos fin­noises. Noeud pa sasse ouar haleur racine encas d’hors âge ai nez c’est sert. Les clercs peu gris lié ki conque ça vent hure an pro cédant hein si.



Jo est fine nulle ment noeud sissi tue. Aile pré fer hâlé île y Cau loing dut pote en ciel d’Angers. En saut d’homme hé go mort met oh scie en craie hâte hure de Lot el près faire las car casse deçà chant brette houx aile dore l’hors dune nue i cent l’une, sel y bat terre en pige amas rose assez. Sept idée sceau gre­nue n’aryen dune loua fonda trisse. Toux cor étrange dés gage dé lue heure d’Ain sens dit sou ça pelle rhine housse cash de coche on des seins gris faux né.

jean-paul gavard-perret

(Faune et tic, suite)