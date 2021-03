Nadège Druzkowski, Ivresse des Cimes (exposition)

Mouton­ne­ment

Les des­sins à l’encre comme les pein­tures, en petits et grands for­mats, de l’exposition explorent, comme l’écrit la créa­trice, les “cimes mon­ta­gneuses et arbo­rées, entre ivresse des hau­teurs et mélan­co­lie des canopées.”

Des pay­sages ver­ti­gi­neux en noir et blanc créent des mou­ve­ments en grande lar­geur et/ou pro­fon­deur.

Ils alternent avec des élé­ments plus res­ser­rés : empreintes sur le papier ou pro­jec­tions sur la toile de feuilles ou bran­chages trem­pés dans des bains d’encre ou de peinture.

La réa­lité sen­sible n’est plus enfer­mée dans un seul “socle”.

Macro et micro­cosme prennent des formes inédites le tout en un tra­vail ouvert autant à l’analyse qu’à l’instinct.

Quelque chose de neuf se passe de plus en plus com­plexe et simple à la fois.

L’art de Nadège Druz­kowski est mou­ve­ment, vir­gule, boucle, accents, croche, mou­ton­ne­ment. Par ses séries, le par­cours peut continuer.

jean-paul gavard-perret

Nadège Druz­kowski, Ivresse des Cimes, Tabula Rasa, Lyon, Du 1er mars au 4 juin 2021.