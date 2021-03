Cil via place : aux mages (faune éthique, suite)

La Place éprise pare ça mais on nette hou aile ce suit sida. Rez sus­cite hune veine air ration en vert elle m’aime cent drap matisé ha outre anse ça lit berthe hé. Deu m’aime Ke joue ire sans car­rie K ture type hic dune raie tord hic alla mal herbe hou reins baux. Tout jour semé fiant dés ça tire hé bri col­lage. A prêt chant point l’ex paire démo ce voeu vert tueuse âme ère hic haine omar yage ci bis art et si clique, ça champ ke l’avis ait tailleur houx en sous France quand Tell jarre daim dit vair. Fa Meuse ex péri men­thée hau­teur aile evin gars latté en dés pres­sion dent la botté des maux signe allé en cent anses âge nouillé met nom s’en main tient thé mat tic. Aile mi les nerfs git nez c’est sert en mots gréant dent laisse poire deux rêve oh l’eussions sein taxi que or de sont mari âge toc x hic.

jean-paul gavard-perret

(Syl­via Plath — La Cloche de détresse)

NB : La Cloche de détresse (titre ori­gi­nal : The Bell Jar) est l’unique roman de la femme de lettres amé­ri­caine Syl­via Plath, tout d’abord publié sous le pseu­do­nyme de Vic­to­ria Lucas en 1963, un mois avant la mort de son autrice. Il s’agit d’un roman d’inspiration auto­bio­gra­phique, dans lequel les noms des lieux et des per­sonnes ont été chan­gés afin d’éviter toute polé­mique. Après le sui­cide de Syl­via Plath, le roman a été de nou­veau publié, sous sa véri­table iden­tité cette fois, et cela a causé de véri­tables levées de bou­cliers. Il en résulta notam­ment un pro­cès gagné par sa plai­gnante (qui s’est recon­nue dans le per­son­nage de Joan dans le livre), le tri­bu­nal ayant déclaré comme fon­dée sa plainte en dif­fa­ma­tion concer­nant sa pré­ten­due homo­sexua­lité. Ce roman est sou­vent consi­déré comme un roman à clef, arti­culé autour d’un paral­lèle entre la plon­gée dans la folie de l’héroïne, et les propres expé­riences de Syl­via Plath eu égard aux troubles bipo­laires sévères dont elle souffrait.