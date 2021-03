col­lage de Al Varlez

L’épice hé a noeud fépa le prin taon. “Messi Messi, car­tel aimon propre oh” rez pond le meuh nié l’aîné dans le guy don. Et d’âge outer ( asseu kirai­krim­minne “Gea­met, neg’atif ) : “Okessi, okessi”. Dais l’or lévoissi zob ligés deu pres­si­zer “con venons zan sans penne”. Doux, an poing fine hale, un “jeu­vou­neu­leu fée­pa­dyre”. Dos tant ke le raie sineux pouce en fors haie sa voie yarde houx en Lille au treize ors. Craie pus­cule ou non, an haut­bois ou potes âgés, le ça peint peut plier sans riz gau­ler. Met sait incyke mol haut maule eau les algues aux rythmes des mille haines à ristes hoc up l’hein for­ma­tion sec terre ; ça proue S de meurt en six catrices. L’athée rapie ce lime hite en sept cire constance ha chair­cher l’époux dans la taite. Nez en moins, fagot cité, hun claire hier rang plie l’anna chro­nique de seins bols encore en dya blé appor­tés demain.

jean-paul gavard-perret

(faune éthique, 3)