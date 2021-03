Stéphanie Miguet, Papiers découpés (exposition)

Espace du désir ?

Sté­pha­nie Miguet ins­talle à Alter-Art ses papiers décou­pés. Elle y habille la vitrine, les murs de papiers, tableaux, motifs orne­men­taux.

Il existe là une sorte de Vie mode d’emploi à la Pérec mais de manière plas­tique et non sans force émotionnelle.

Car ce que l’artiste évoque ramène à notre propre condi­tion de confi­nés ou non, mais réduits à vivre ensemble le moins mal pos­sible et ici de manière iro­nique. Existent des fugues res­pi­rées en image.

L’espace y reste-t-il celui du désir ? Du moins tel est son point de départ en de tels exer­cices d’apparition et d’ouverture.

Il y a des toits sans toi (à savoir lui qu’une femme attend) et des toi sans ailes. Mais peu à peu, de tels espaces sont à l’intérieur de nous-mêmes. En ces mon­trages, les yeux s’écarquillent. Il y a là des éten­dues conti­nen­tales.

Per­sonne n’est à l’extérieur. Les pré­sences habitent la mai­son de leur être.

En l’ouvrant, Sté­pha­nie Miguet montre qu’à tra­vers ses images se fraye un che­min. Nous y sommes les acteurs, les cap­tifs, les ravis de la crèche. Se découvre aussi ce qui divise sans sépa­rer.

Et que les mains de la créa­trice unissent sans fusion­ner pour nous rap­pe­ler que nous sommes des malades du temps.

C’est ainsi que les images montent au cré­neau chez une artiste qui qui ose par­ler à ses ani­maux. Elles portent ailleurs que dans le men­songe. µ

Sté­pha­nie Miguet sait l’apprivoiser.

jean-paul gavard-perret

Sté­pha­nie Miguet, Papiers décou­pés, Alter-Art, Gre­noble, du 18 mars au 18 avril 2021.