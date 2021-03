Beka & David Etien, Champignac – t.02: Le patient “A”

Un récit d’espionnage au rythme effréné

Tous les ama­teurs des Aven­tures de Spi­rou et Fan­ta­sio connaissent le comte de Cham­pi­gnac, ce vieux scien­ti­fique, ima­giné par André Fran­quin en 1951, reclus dans son manoir pour mener moult recherches et expé­riences sur les cham­pi­gnons.

Mais, comme toute vieille per­sonne, Pacôme Hégé­sippe Adé­lard Ladis­las a eu une jeu­nesse. C’est une bien belle idée d’en dévoi­ler une partie.

Lors de la Seconde Guerre mon­diale, Pacôme est recruté par les Ser­vices secrets bri­tan­niques pour assis­ter Alan Turing afin de décryp­ter la machine Enigma. Il ren­contre, char­gée de la même mis­sion, Blair McKen­sie, une pétu­lante jeune femme. Les deux sur­doués se rap­prochent, de très très près.

Le pré­sent album s’ouvre alors que Pacôme, en juin 1941, est inter­rogé par deux agents du SOE (Spe­cial Ope­ra­tions Exe­cu­tives) à Londres. Ceux-ci veulent des pré­ci­sions sur le rap­port qu’il a fourni à la suite de sa mis­sion. Pour cela, il revient en mai 1941, alors qu’il vit une belle idylle avec Blair. Black, son ami mathé­ma­ti­cien qui tra­vaille avec eux, leur fait part d’un mes­sage codé récu­péré pen­dant la nuit par les ser­vices d’écoute. Il émane de deux de leurs amis, des scien­ti­fiques for­cés de tra­vailler pour le Reich. Ils appellent au secours.

Blair décide d’aller les cher­cher avec Pacôme et Black, bien que ce der­nier se montre réti­cent. Ils obtiennent rapi­de­ment l’autorisation de par­tir, Blair s’adressant direc­te­ment à Wins­ton Chur­chill.

Mais com­ment, au cœur du régime nazi, pourront-ils déli­vrer leurs amis et reve­nir sains et saufs à Londres ?

Les deux scé­na­ristes qui se dis­si­mulent sous le pseudo de Beka, mettent en scène une belle intrigue en s’appuyant sur des faits authen­tiques même si ceux-ci ont été un peu ampli­fiés pour don­ner du tonus à l’histoire. Ainsi, le déco­dage de la machine Enigma mise au point par des scien­ti­fiques alle­mands a mobi­lisé, sous la direc­tion du mathé­ma­ti­cien Alan Turing, nombre de cer­veaux pour obte­nir un résul­tat.

On sait aujourd’hui que les sol­dats alle­mands absor­baient des sub­stances qui aug­men­taient leur résistance.

Autour de l’épatant couple Blair-Pacôme, les scé­na­ristes mettent en scène nombre de per­son­nages authen­tiques tels Alan Turing, Goe­ring, Wern­her von Braun, Hit­ler… Ils mettent en valeur la femme fai­sant de Blair, l’héroïne qui porte le récit, une per­sonne impé­tueuse, tonique. Si le rythme est dyna­mique, les auteurs mul­ti­plient les touches humo­ris­tiques don­nant un aspect un peu plus léger à l’intrigue. C’est plein de trou­vailles et les rebon­dis­se­ments ne manquent pas.

Le des­sin et la mise en cou­leurs sont l’œuvre de David Etien. Il réa­lise des planches aux traits éner­giques, relayant à mer­veille la toni­cité du scé­na­rio. Si les décors sont très agréables à regar­der par leur per­ti­nence et leur fini, il met gran­de­ment les per­son­nages en valeur, réa­li­sant des gros plans de belle fac­ture. Il sait faire res­sen­tir les émo­tions, les sen­ti­ments des acteurs du récit, leurs don­nant d’intenses regards. Il s’inspire, pour les seconds cou­teaux, de per­sonnes réelles tel cet offi­cier SS qui res­semble tant à un chro­ni­queur poli­tique au cœur de nom­breuses polé­miques, Von Braun qui rap­pelle un people…

Le Patient “A” confirme tout l’intérêt que l’on a trouvé au pre­mier tome, avec une intrigue tonique où l’action et l’humour se conjuguent pour un récit d’une belle inten­sité servi par une réus­site gra­phique indé­niable.

On ne peut que sou­hai­ter retrou­ver très vite d’autres aven­tures de Pacôme et Blair.

serge per­raud

Beka – Caro­line Roque et Ber­trand Escaich (scé­na­rio), David Etien (des­sin et cou­leurs), Cham­pi­gnac – t.02 : Le patient “A”, Dupuis, février 2021, 48p. – 14,50 €.