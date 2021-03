Corinne Grandemange, La Retenue

Souffle coupé

La dou­leur est telle que, dans ce livre, l’anonymisation est encore néces­saire.

Reste l’histoire — une his­toire presque comme beau­coup d’autres — où l’inceste est com­mis, renou­velé (ici par un oncle) et ses vagues n’ont cessé de sub­mer­ger celle qui, comme beau­coup, se sen­tit coupable.

Pas néan­moins le moindre signe de consen­te­ment. Pire même. Au moment d’une de ses ten­ta­tives d’aveux de la mons­truo­sité, la mère lui ren­voie comme seule réponse : “Tu l’as bien cher­ché”.

Et bien des filles ont reçu comme toute ten­ta­tive de sau­ve­tage un tel verdict.

Corinne Gran­de­mange évoque cette his­toire avec une pré­ci­sion et une clarté rares.

Rien que du fac­tuel, et celle qui écrit depuis plus de trente ans et pour lequel un tel acte est “mon souffle” tenait à ce que La Rete­nue soit sa pre­mière publication.

Le texte est encore plus fort que ceux qui viennent d’être publiés car il évite toute allu­sion à des “stars”. Nous sommes dans l’anonymat comme chez Chris­tine Angot.

Mais la langue est plus forte car s’y res­sentent le souffle coupé et la colère plus que jus­ti­fiée pour “racon­ter l’origine vio­lée, celle qui laisse des marques à vie sur la vic­time mais aussi sur la famille et la société.

jean-paul gavard-perret

Corinne Gran­de­mange, La Rete­nue, Des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, mars 2021, 144 p. — 14,00 €.