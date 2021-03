Pascale Bouhémic, 76 façons d’entrer

Laby­rinthe de pro­vo­ca­tions décalées

Les 76 récits en vers de ce recueil sont ins­pi­rés d’un des titres « Que sais-je ? », de la biblio­thèque de l’auteure. Elle les col­lec­tionne depuis tou­jours.

Des titres tels que “Le tonus men­tal”, “La dou­leur”, “La vie en haute alti­tude”, etc. servent donc de point de départ à cha­cune des “élu­cu­bra­tions” ou plu­tôt des digres­sions intem­pes­tives de l’auteure.

La thé­ma­tique est à la fois reprise et détour­née en un récit ver­si­fié où la per­son­na­lité de l’auteure et le monde deviennent le tres­sage qui mêle savoir ency­clo­pé­die syn­thé­tique et auto­por­trait. Dès lors, la manière de s’introduire dans un sujet demeure autant un moyen d’en sor­tir.

Le tout avec humour et élé­gance qui sont les marques de “fabrique” de Pas­cale Bouhémic.

Existe une suite de regards cou­pables en digres­sions far­cesque et intel­li­gente là où chaque “objet” devient opaque comme le marbre, trans­lu­cide comme l’ambre : il est à la fois une fenêtre et un mur.

Se suc­cèdent une série de cro­quis inso­lites en un ima­gi­naire plus ou moins ini­tia­tique et plein d’ironie.

D’où une sorte d’extase aussi maté­rielle qu’intellectuelle et sul­fu­reuse qui se répand. Le tout — eu égard à chaque sujet — en un ver­tige sim­pli­fié mais effi­cace. L’émotion est modu­lée par l’humour et l’abrasion des spé­cu­la­tions super­fé­ta­toires.

D’où ce laby­rinthe de pro­vo­ca­tions déca­lées, sédui­santes mais non racoleuses.

Pascale Bou­hé­mic femme n’est plus à la traîne d’une queue de comète du savoir, elle s’étoile en un acte poétique.

jean-paul gavard-perret

Pas­cale Bou­hé­mic, 76 façons d’entrer, Gal­li­mard, coll. L’arbalète/Gallimard, mars 2021, 224 p.