Véronique Sablery, COSMOS, Le bruit des étoiles

Quand le regard chavire

Cosmos, Le bruit des étoiles nous conduit vars des zones loin­taines de constel­la­tions, des ciels étoi­lés, des voûtes stel­laires. L’artiste épouse le ciel et le temps.

S’y tisse un pay­sage en expan­sion et se déplace le jeu de la repré­sen­ta­tion dans une rela­tion intime à une zone du sacré — qui hante la créa­trice — entre le visible et l’invisible, la pré­sence et l’absence, la vie et la mort.

C’est à ce titre que la pho­to­gra­phie garde une voca­tion fabu­leuse : celle de faire recu­ler le chant des cer­ti­tudes, de mettre une grâce dans les pesan­teurs incon­nues et loin­taines. Le tout pour réta­blir à tous les sens du terme un charme et une har­mo­nie qua­si­ment musi­cale.

Ils sur­gissent de la pénombre afin de tou­cher quelque chose de fon­da­men­tal et d’universel.

Véro­nique Sablery per­met d’atteindre ou de péné­trer ce qu’il en est de la trace tan­dis qu’elle s’enfonce avec son regard vers son sujet où vient “ s’échouer ” l’épure de ses étoiles. Elles se découvrent en une pré­sence plate et figée. Mais l’univers sort de lui-même.

Et l’artiste n’oublie pas que l’image vient d’en-haut, à savoir de la façon dont le regard est posé vers le ciel.

Ce que le voyeur croit inves­tir devient prin­cipe d’une sépa­ra­tion. La lisi­bi­lité annon­cée n’est que feinte d’exhibition. Le regard cha­vire.

On ne peut se débar­ras­ser de telles images, mais du moins peut-on en jouir sen fai­sant du plai­sir visuel une cosa men­tale avant que d’être pure exa­cer­ba­tion des sens.

jean-paul gavard-perret

Véro­nique Sablery, COSMOS, Le bruit des étoiles, Gale­rie des Sens, Caen, du 9 mars au 10 avril 2021.