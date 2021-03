Henri Michaux, Peintures sur cartoile, 1980–1983

Un autre espace

L’œuvre pic­tu­rale d’Henri Michaux est pour l’essentiel réa­li­sée sur papier. Néan­moins, le poète s’est par­fois appro­ché de la toile en uti­li­sant le “car­toile” (car­ton entoilé). De telles oeuvres s’approchent des tableaux.

L’exposition réunit une dizaine de ces pein­tures du début des années 80.

S’y retrouve l’horizon d’un pay­sage ima­gi­naire, sou­vent cré­pus­cu­laire. Y réap­pa­raissent des figures indé­ter­mi­nées mais au milieu de bleus ou de verts peu com­muns à Michaux.

Et dans la plu­part une connais­sance par les gouffres fait retour.

De tels “tableaux” méta­mor­phosent les expé­riences de Michaux dans une éco­no­mie du trait, le dénue­ment de la ligne et une forme de tachisme.

L’artiste trouve dans la pein­ture, des portes, des loin­tains qui lui font gagner comme il l’écrit « un autre espace ».

Il se situe sou­dain, ajoute-t-il, “entre l’objet et le reste”, bref il est entre les choses mais pas for­cé­ment dans leur parti pris.

Arri­ver à la pein­ture revient à être dedans et dehors dans un dépouille­ment jamais éloi­gné de l’effacement et de la disparition.

jean-paul gavard-perret

Henri Michaux, Pein­tures sur car­toile, 1980–1983, Gale­rie Lelong & Co, Jusqu’au 20 mars 2021.