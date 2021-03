700ème anniversaire de la mort de Dante (La Divine Comédie)

Le 14 sep­tembre 2021 mar­quera le 700e anni­ver­saire de la mort de Dante.

Né en 1265 et mort en 1321, Durante degli Ali­ghieri dit “Dante” est l’auteur de La Divine Comé­die, chef-d’œuvre de la lit­té­ra­ture mon­dia­le­ment reconnu.

Il est consi­déré comme étant le “père de la langue italienne”.

Le 10 mars paraî­tra dans la col­lec­tion Babel La Divine Comé­die dans la tra­duc­tion de Danièle Robert, qui prend enfin en compte, dans notre langue, l’intégralité de la struc­ture éla­bo­rée par Dante.

Danièle Robert par­ti­ci­pera tout au long de l’année à de nom­breux évé­ne­ments orga­ni­sés autour de la com­mé­mo­ra­tion de cet anniversaire.

La tra­duc­tion neuve de La Divine Comé­die par Danièle Robert – à qui l’on doit éga­le­ment des ver­sions de réfé­rence des grands textes d’Ovide, de Catulle, et de la poé­sie de Paul Aus­ter – s’attache à res­pec­ter dans notre langue l’intégralité de la struc­ture éla­bo­rée par Dante. Au cœur de celle-ci : la terza rima, qui consti­tue, avec la ter­zina, un véri­table moteur pour le poème selon une ryth­mique créa­trice de sens. Ani­mée d’un souffle constant, ne se dépar­tant jamais du souci de fidé­lité au texte, cette tra­duc­tion una­ni­me­ment saluée per­met d’aller plus avant dans la décou­verte de la beauté inven­tive, de la puis­sance, de la moder­nité du chef-d’œuvre uni­ver­sel qu’est La Divine Comédie.

De la des­cente dans les pro­fon­deurs de la terre – au milieu des cris et des corps sou­mis aux pires tor­tures – jusqu’à la contem­pla­tion de “l’Amour qui meut le Soleil et les étoiles” en pas­sant par l’expérience de la méta­mor­phose à laquelle le poète nous convie, La Divine Comé­die sonde l’âme humaine dans les aspects les plus divers de ses ques­tion­ne­ments. Et par la puis­sance du lan­gage, par la magie des images tan­tôt ter­ribles tan­tôt lumi­neuses qui scandent le récit, elle nous rap­pelle à quel point l’art est au centre de toute vie.

Cette édi­tion réunit l’intégralité des trois livres consti­tuant La Divine Comédie.

Dante, La Divine Comé­die, actes sud, coll. Babel, 918 p. — 13,50 €.