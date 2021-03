Josef Albers, Poèmes et Dessins

Josef Albers le spatialiste

Le livre Poèmes et Des­sins de Josef Albers a été créé avec le desi­gner gra­phique Nor­man Ives en 1958. Ce livre secret alterne des poèmes sen­sibles, intros­pec­tifs avec les des­sins en noir et blanc des constel­la­tions struc­tu­relles dans les­quelles les lignes obliques font bou­ger l’espace.

C’est l’une des pre­mières ten­ta­tives de créa­tion d’un objet où textes, des­sins, gra­phismes et fabri­ca­tion sont entiè­re­ment maî­tri­sés par l’auteur/artiste avec des moyens pauvres.

L’auteur et le concep­teur ont voulu exploi­ter les nou­veaux moyens indus­triels pour démo­cra­ti­ser l’accès à l’œuvre et ce, avant les pre­miers livres d’artiste d’Ed Rusha, plus tard Warhol avec les­quels il par­tage l’aspect sériel.

Albers a tra­duit lui-même de l’allemand à l’anglais ou vice-versa les textes où il pose un regard doux et sou­vent drôle sur les choses et dans des com­bi­nai­sons de pen­sées sou­vent et ludi­que­ment contre­dites tan­dis que les lignes hyp­no­tiques de ses des­sins créent autant de mises en abyme.

L’édi­tion pro­po­sée conserve le maté­riau de base en fac-similé pour don­ner à voir le pro­jet d’ Albers, dans son abso­lue inté­grité tout en mêlant les textes fran­çais à la pièce ori­gi­nale. Les tra­duc­tions s’agencent en carac­tères gris selon une trans­po­si­tion gra­phique en cor­res­pon­dance avec les des­sins.

Si bien que cette édi­tion est autant une réédi­tion à l’identique qu’une créa­tion à part entière grâce à un tra­vail nourri par l’influence et l’héritage lais­sés par Josef Albers. Il fait du livre un objet sin­gu­lier dans le pay­sage de l’édition contemporaine.

jean-paul gavard-perret

Josef Albers, Poèmes et Des­sins, édi­tion tri­lingue allemand/anglais/français, tra­duc­tion de Pierre Mabille & Andrew Seguin, édi­tions Unes, Nice, 2021, 128 p. — 25,00 €.