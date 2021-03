Michel Cassir & Christian Cavaillé, Pas tout à fait la nef des fous

Cadavre exquis néo-surréaliste

Embar­quée de concert sur le paque­bot dirigé par Cas­sir et Cavaillé, une dou­zaine de poètes fait ce qu’elle peut pour évi­ter le nau­frage de cet esquif.

Il y a là diverses impré­ca­tions dans l’esprit du temps de confi­ne­ments et des médi­ta­tions plus ou moins oniriques.

Le tout dans un cadavre exquis néo-surréaliste. Mais ici l’ensemble fait d’échos se veut trop intel­li­gent pour que le lec­teur se laisse embar­quer ou déri­ver dans une véri­table folie au sein d’une linéa­rité faites de cas­sures “en conquêtes minus­cules / der­rière l’opacité de cer­tains mots” et selon un lyrisme par­fois trop appuyé.

Manque — dans cette méca­nique démon­tée et remon­tée du coeur et du choeur — tout ce qui échappe à la rai­son car la folie reste ici bien ordonnée.

Certes, se recon­naît la patte insi­dieuse de cer­tains poètes comme Anne-Marie Jean­jean. Mais les alté­ri­tés demeurent sou­vent auto­cen­trées et concen­triques.

Ce qui empêche à un véri­table degré de liberté de suivre son cours. Même si s’élabore ici l’effort louable d’effacer chaque ego des intervenants.

jean-paul gavard-perret

Michel Cas­sir & Chris­tian Cavaillé, Pas tout à fait la nef des fous, L’Harmattan, coll. Levée d’ancre, Peris, 2021, 80 p. — 12,00 €.