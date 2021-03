Mets ta phy­sique — tai­lun faux mage blanc, mis en trope, pro fesses lio­nel jusco bou­dai­zongles — en défense d’y voir.

Des lys saurtent dune bru nette.

Aile dix sous les chats grains ex cités. Pas pillons ou dos fins gout vernent sé morts sceaux i muables an coche mare à lasso de tendre S au jus vénile elle oignée d’inter rôts gations d’acre édi­ta­tion.

Toussa anne pat rathée koike étang faune éthique deux venu plus vieux saoul l’o rage dun port épique.

En conque errant jean ter­rine l’étrange aire.

Ile faux age hire rat pide­ment seul on hun lant gage père dent l’Ain fini.

jean-paul gavard-perret, hémi­cycle in pro graisse