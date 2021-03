Richard Meier, Beaucoup entendu, rien compris” (version 2)

Noir sur blanc

Toujours — mais à tort — trop peu sûr de lui, Richard Meier a repris Beau­coup entendu, rien com­pris en une seconde ver­sion plus res­ser­rée dans l’économie des des­sins et plus disert quant à ses mots.

Et ce, afin de mul­ti­plier divers types de traces “en pos­sibles erreurs” pour “mesu­rer le vertige”.

Demeure une fois de plus tout ce qui reste avec en sus l’espoir de rete­nir ce que “nous a apporté le rêve” même lorsqu’il fut trom­peur du côté de la poli­tique et de la société.

Et c’est ainsi qu’avance le récit, le “dit des­sin”, les croas­se­ments des formes vives jusqu’à celle des nations. Mais pas que.

La vie appa­raît abys­sale et incer­taine dans un mou­ve­ment sinueux : de la rela­tion amou­reuse et aux idéaux poli­tiques où se pose la ques­tion de la défiance — et sur­tout des grands mots. Sans doute parce qu’il n’y a pas grands remèdes à ce que l’expérience apprend.

Preuve aussi qu’il n’y a pas d’amour et des idées mais seule­ment des preuves d’amour et de réa­lité “sociale” (pour faire simple).

Reste néan­moins le pari presque pas­ca­lien de se retrou­ver — par effa­ce­ment des des­sins eux-mêmes — “comme un nou­veau jour”. Mais c’est une vue de l’esprit que les des­sins d’encre et les mots biffent ou redressent dans divers dépla­ce­ments. Ils ramènent mal­gré tout mais hors ver­tige à un cer­tain plai­sir dans la machine des jours.

Leurs poin­tillés s’émettent à tra­vers une bouche d’ombre et là où la main cherche à esquis­ser d’autres clés aux illu­sions des croyances passées.

jean-paul gavard-perret

Richard Meier, Beau­coup entendu, rien com­pris, édi­tions Voix, 2021, non paginé..