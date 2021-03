Antoine Laurain, Le service des manuscrits

Une intrigue poli­cière déli­cieuse dans le monde de l’édition

Un manus­crit a décrit fidè­le­ment des meurtres avant que ceux-ci arrivent. Antoine Lau­rain conjugue une intrigue poli­cière avec le tra­vail mené dans l’univers de l’édition. Il s’appuie, pour ce faire, sur le ser­vice qui reçoit et traite les manus­crits. Il retrace le par­cours de ces futurs livres et les diverses tâches effec­tuées par les lec­teurs, les édi­teurs.

Vire­vol­tant, mul­ti­pliant les apar­tés, il raconte avec bon­heur le quo­ti­dien de ceux qui suivent le tra­vail des auteurs. Et ces der­niers sont très nombreux.Des son­dages estiment que deux mil­lions de Fran­çais rêvent d’être publiés. Il y a ceux qui ont un livre dans la tête mais qu’ils n’écriront jamais…

Le roman­cier détaille la vie de ceux qui sautent le pas, le temps passé à tra­quer les idées, à noter celles qui sur­gissent au mau­vais moment, les nuits écour­tées pour écrire.

Puis, c’est la mise en page, la reliure, les envois… de ce qui va être le suc­cès de la décennie.

Violaine Lepage voit dans sa chambre tout un aéro­page de roman­ciers, de Mar­cel Proust à Georges Perec en pas­sant par Vir­gi­nia Woolf. Elle sort du coma après un acci­dent d’avion.

Vio­laine est une des plus célèbres édi­trices de Paris. Elle gère, de main de maître, le ser­vice des manus­crits ou tra­vaillent Marie, la plus jeune, Sté­phane, le plus ancien, et Murielle, ancienne cor­rec­trice. Béa­trice, à soixante-quinze ans, tra­vaille chez elle. Elle est aveugle.

C’est Marie qui la pre­mière lit le manus­crit Les Fleurs de sucre de Camille Desencres, arrivé avec une simple adresse de cour­riel sur la page de cou­ver­ture. Les rares contacts de Vio­laine avec l’auteur se font par ce mode de com­mu­ni­ca­tion. Le contrat d’édition, envoyé à Londres, revient signé mais l’auteur reste farou­che­ment anonyme.

Le livre est un suc­cès et il se retrouve sur la liste des ouvrages sus­cep­tibles d’être pri­més. Mais un Prix où l’auteur est absent est incon­ce­vable !

L’accident d’avion a blessé gra­ve­ment Vio­laine tant phy­si­que­ment et psy­chi­que­ment. Outre une jambe bien abi­mée, elle a oublié une part de sa vie d’avant, qu’elle fumait…

Sophie Tanche, Lieu­te­nante de police en Nor­man­die, se pré­sente pour voir Vio­laine. Elle a lu Les Fleurs de sucre et elle a eu à gérer, il y a un an, une affaire en tout point sem­blable à la des­crip­tion des deux pre­miers crimes rela­tés dans le livre. Elle veut ren­con­trer l’auteur…

Antoine Lau­rain livre nombre d’annotations sur des situa­tions du quo­ti­dien avec un regard amusé, amu­sant. C’est drôle, pétillant et facé­tieux. Il évoque ainsi l’importance de la Luli­bé­rine, le coup de foudre d’Édouard pour Vio­laine quand il est venu pour déco­rer le ser­vice des manus­crits. La peur panique du voyage en avion est si bien décrite qu’on peut pen­ser à du vécu. Il relate le par­cours de Vio­laine, ses rap­ports avec ses employés, les auteurs, Charles, son patron, le der­nier reje­ton d’une longue lignée d’éditeurs.

Il parle de la manière d’annoncer un décès à des proches, s’étonne que la mort efface tous les défauts des défunts pour ne plus rete­nir que les qua­li­tés tant pour les vic­times de meurtres que pour les criminels.

L’auteur conçoit ainsi une superbe gale­rie de per­son­nages fine­ment étu­diés, avec leur spé­ci­fi­cité et leur tem­pé­ra­ment. Mais ces réflexions n’occultent pas l’intrigue sub­tile, jouant avec des capa­ci­tés du cer­veau, avec des indi­ca­tions à double sens et des actes ter­ribles du passé.

Le ser­vice des manus­crits se lit avec avi­dité tant il est pas­sion­nant, qui mêle avec brio humour et drame, qui donne le côté jar­din de l’édition.

serge per­raud

Antoine Lau­rain, Le ser­vice des manus­crits, J’Ai Lu, n° 13 101, jan­vier 2021, 224 p. – 7,10 €.