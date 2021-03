Jacques Cauda, Le Pantalon ivre

Le monde et le pantalon

Cauda pro­pose ici la femme-portrait d’un bova­rysme où la trique rem­place le spleen. Elle pompe et gicle sans jamais se reti­rer des para­dis intimes de celle qui, du haut de ses vingt ans, offre au poète un rajeu­nis­se­ment. Il suf­fit qu’elle s’allonge et ne soit habillée que d’enivrante lumière.

S’invente — en ren­contre des mots et images — une vie à l’envers où, armé d’un “clys­tère si démon”, le poète soigne celle qui, malade ou non, ignore tota­le­ment les migraines du soir.

Mais l’impétrant est un esthète et rêve, pour son spec­tacle intime, que la femme aimée — lorsqu’elle agite le bâton de ber­ger de son aco­lyte — ne le fasse que sous le rythme de la “Pas­sion selon saint Mathieu de Bach” avec comme com­men­ce­ment et fin la répé­ti­tion.

Beau­coup se serait contenté de moins, mais pour Cauda tout hôtel de passe ou bois de châ­tai­gniers exige un talent et une sen­si­bi­lité à tous les ori­fices. Et ici ‚de tels offices sont scan­dés à façon.

Si bien que les tur­lu­pi­nades gour­mandes obligent la gour­gan­dine à “perdre de la cyprine” en séances tenantes où le diable se cache dans bien des détails et divers “miam à sa soif” écrit le poète néo-montparnassien.

Cette copu­la­tion inces­sant et exem­plaire néces­site une santé aussi phy­sique que poé­tique. Ici, nul décré­pi­tude n’est de sai­son. Le crépi colle à l’abside. Et ce, en hom­mage de Rim­baud et sa musique qui trouve là un miroir.

L’homme en rut s’y fait “I rouge comme mon pan­ta­lon Ivre !“

Ainsi finit le chant des abysses dans le chas des abîmes.

jean-paul gavard-perret

Jacques Cauda, Le Pan­ta­lon ivre, Edi­tions Qua­zac, 2021.