Incontrate o immaginate: alla scoperta delle donne nelle pagine di Dante (Rencontrez ou imaginez : à la découverte des femmes dans les pages de Dante)

Dante et Cac­cia­guida, par Gio­vanni di Paola (vers 1450) — Manus­crit — Bri­tish Museum — Domaine public

Incon­trate o imma­gi­nate: alla sco­perta delle donne nelle pagine di Dante

di Gaia Rau

Il libro di Marco San­ta­gata, scom­parso a novembre, sulle figure fem­mi­nili dell’autore della Divina Commedia

26 FEBBRAIO 2021

Incon­trate o solo imma­gi­nate, in ogni caso conse­gnate all’eternità. La Bice Por­ti­nari real­mente esis­tita e la Bea­trice ideale, essere ecce­zio­nale capace di tes­ti­mo­niare in terra la per­fe­zione del cielo, pro­met­tendo sal­vezza. E poi tutte le altre: la moglie Gemma Donati, la sorella Tana, la Vanna amata da Caval­canti e la Sel­vag­gia di Cino. Senza dimen­ti­care le grandi pro­ta­go­niste della Com­me­dia, quella Fran­cesca da Rimini e quella Pia de’ Tolo­mei le cui sto­rie sem­brano uscite dalle più nere pagine di cro­naca dei nos­tri giorni.

Se una lunga malat­tia, aggra­vata dal coro­na­vi­rus, non lo avesse por­tato via lo scorso novembre a 73 anni, Marco San­ta­gata sarebbe stato senza uno dei pro­ta­go­nisti del set­timo cen­te­na­rio della morte di Dante, le cui cele­bra­zioni dovranno già scon­tare il peso gra­voso della pan­de­mia. Ma l’anno dan­tesco può comunque godere di un contri­buto impor­tante, sep­pur pos­tumo, dell’illustre stu­dioso pisano: si tratta di “Le donne di Dante” (Il Mulino) in libre­ria da questo mese che, gra­zie anche all’apporto di un ricco appa­rato ico­no­gra­fico, offre una rico­gni­zione attenta e com­pleta delle figure fem­mi­nili deter­mi­nanti nel per­corso dell’Alighieri, sotto il pro­filo bio­gra­fico quanto da un punto di vista let­te­ra­rio e immaginifico.

Un’operazione che res­ti­tuisce molto del dop­pio bina­rio – la ricerca e la scrit­tura, il lavoro acca­de­mico e quello nar­ra­tivo – su cui San­ta­gata ha cos­truito il rap­porto con i maes­tri, Dante in pri­mis. Rag­giun­gendo la cele­brità tanto per i suoi studi quanto per una serie di romanzi – vedi ” Il maes­tro dei santi pal­lidi”, pub­bli­cato da Guanda e vin­ci­tore del Cam­piello nel 2003, o ” Dante. Il romanzo della sua vita” ( Mon­da­dori, 2012) – con cui ha cer­cato di inter­pre­tare il volto più umano, attuale e in parte deli­zio­sa­mente “pop” dei grandi poeti ai quali ha consa­crato la pro­pria car­riera. Un ten­ta­tivo di avvi­ci­nare al let­tore il Dante essere umano, anzi uma­nis­simo, che emerge anche dalle pagine del libro pos­tumo, sep­pure da un punto di vista ribal­tato che pri­vi­le­gia, appunto, le donne che lo cir­con­da­rono e ispirarono.

Un lavoro che, nella prima parte del volume, assume quasi la forma di un’investigazione sto­rica: poco l’autore della Com­me­dia parlò della pro­pria fami­glia, niente scrisse della sua infan­zia. E così la madre Bella, morta quando Dante era appena un bam­bino, la sorella secon­do­ge­nita, figura vicina e pre­mu­rosa che sem­bra affio­rare da pochi versi della “Vita Nuova”, o ancora la più grande Tana, di cui più sap­piamo per il ruolo che la fami­glia del marito, i Ric­co­manni, ebbe nel sos­te­nere il poeta dopo la condanna e l’esilio, appaiono come pre­senze dai contorni inde­fi­niti, quasi dei fan­tasmi al pari di quella donna “di val di Pado”, l’antenata illustre, sposa del tri­sa­volo Cac­cia­guida incon­trato nel Para­diso, dalla quale dis­cende pro­ba­bil­mente il nome degli Alighieri.

[…]

———–

tra­duc­tion :

Ren­con­trez ou ima­gi­nez : à la décou­verte des femmes dans les pages de Dante

par Gaia Rau

Le livre de Marco San­ta­gata, dis­paru en novembre, sur les figures fémi­nines de l’auteur de la Divine Comédie

26 février 2021

Ren­con­trez ou ima­gi­nez, en tout cas livrez à l’éternité. La Bice Por­ti­nari ayant réel­le­ment existé est la Béa­trice idéale, être excep­tion­nel capable de témoi­gner sur Terre de la per­fec­tion du ciel, en pro­met­tant le salut. Et puis toutes les autres : sa femme Gemma Donati, sa sœur Tana, la Vanna aimée par Caval­canti et la Sel­vag­gia di Cino. Sans oublier les grandes pro­ta­go­nistes de la Comé­die, Fran­cesca da Rimini et Pia de’ Tolo­mei dont les his­toires semblent sor­tir des pages les plus noires de la chro­nique de nos jours.

Si une longue mala­die, aggra­vée par le coro­na­vi­rus, ne l’avait pas emporté en novembre der­nier à 73 ans, Marco San­ta­gata aurait été sans doute l’un des pro­ta­go­nistes du sep­tième cen­te­naire de la mort de Dante, dont les célé­bra­tions devront déjà faire face au poids lourd de la pan­dé­mie. Mais l’année de Dante peut encore béné­fi­cier d’une contri­bu­tion impor­tante, bien que post­hume, de l’illustre éru­dit de Pise : il s’agit de Les femmes de Dante (Il Mulino) en librai­rie depuis ce mois de février et qui, grâce éga­lemnt à l’apport d’un riche appa­reil ico­no­gra­phique, offre une recon­nais­sance atten­tive et com­plète des figures fémi­nines déter­mi­nantes dans le par­cours de l’Alighieri, tant du point de vue bio­gra­phique que du point de vue lit­té­raire et imaginaire.

Une opé­ra­tion qui res­ti­tue beau­coup de la double voie — la recherche et l’écriture, le tra­vail aca­dé­mique et nar­ra­tif — sur laquelle San­ta­gata a construit la rela­tion avec les maîtres, Dante en pre­mier lieu.Il a atteint la célé­brité aussi bien pour ses études que pour une série de romans — voir Le Maître des saints pâles, publié par Guanda et vain­queur du Cam­piello en 2003, ou Dante. Le roman de sa vie ( Mon­da­dori, 2012) — avec lequel il a cher­ché à inter­pré­ter le visage plus humain, actuel et en par­tie déli­cieu­se­ment “pop” des grands poètes aux­quels il a consa­cré sa carrière.

Une ten­ta­tive de rap­pro­cher du lec­teur un Dante humain, et même très humain, qui res­sort éga­le­ment des pages du livre post­hume, bien que d’un point de vue ren­versé qui pri­vi­lé­gie, pré­ci­sé­ment, les femmes qui l’ont entouré et ins­piré. Un tra­vail qui, dans la pre­mière par­tie du volume, prend presque la forme d’une inves­ti­ga­tion his­to­rique : l’auteur de la Comé­die parla peu de sa famille et n’écrivit rien de son enfance. Et ainsi, la mère Bella, morte quand Dante était à peine un enfant, la sœur cadette, figure proche et atten­tion­née qui semble émer­ger de quelques vers de la Vie Nou­velle, ou encore la plus grande Tana, dont nous savons plus pour le rôle que la famille de son mari, les Ric­co­manni, eut dans le sou­tien du poète après la condam­na­tion et l’exil, appa­raissent comme pré­sences aux contours indé­fi­nis, presque des fan­tômes comme cette femme ” la val­lée du Pô”, [“mia donna venne a me di val di Pado,/e quindi il sopra­nome tuo si feo.” : “ma dame vint à moi de la val­lée du Pô, et c’est ainsi que se fit le nom que tu portes”, Le Para­dis – Chant XV, 138 — ndt ] l’illustre ancêtre, épouse du tri­saïeul Cac­cia­guida ren­con­tré au Para­dis, d’où des­cend pro­ba­ble­ment le nom des Alighieri.[…]

fre­de­ric grolleau

