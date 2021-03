Jean-Michel Lou, L’autre lieu. De la Chine en littérature

Faire retour sur soi

Il n’est pas éton­nant que ce livre paraisse dans la col­lec­tion “L’infini” de Phi­lippe Sol­lers. Et ce, à plus d’un titre.

Le direc­teur de la col­lec­tion reven­dique tou­jours une sorte de maoïsme retors et il fit de “La Chine” un numéro “scan­da­leux” de sa défunte revue Tel Quel qui fut l’abri le plus remar­quable de la pen­sée et de la louange du Grand Timonier.

Mais il y a plus. Jean-Michel Lou a déjà fait le lien entre Sol­lers et l’Empire dans “Corps d’enfance corps chi­nois. Sol­lers et la Chine” (L’Infini, 2012). Livre qu’il défi­nis­sait comme “à la fois néces­saire, évident et com­plè­te­ment super­flu”. Car — ajoute l’auteur — les livres de Sol­lers peuvent très bien se pas­ser de com­men­taires.

Néan­moins, il pro­posa une approche “à la chi­noise”, tour­nant dou­ce­ment autour des textes (…) mon­trant cepen­dant com­ment ils agissent sur moi”.

Dans ce nou­veau texte, il ne s’agit pas vrai­ment de la Chine. Du moins pas en tota­lité — ce qui serait une gageure. Mais de prendre cet uni­vers et ce mot comme ce que l’auteur nomme “un fan­tasme qui porte le nom de “Chine”, et qui change de forme, “selon les époques et les indi­vi­dus.” Sa Chine est comme le “je” pour Rim­baud. A savoir une autre. Aussi pleine que vide. Et plus proche du “coeur vide” (dit l’auteur) que de Ben­jing et ses palais.

Et le but du livre est de faire un retour sur soi qui se rap­proche bien plus de l’injonction de Kafka : “Je suis Chi­nois et je rentre chez moi.”.

L’auteur comme Sol­lers n’est pas pour rien dans la généa­lo­gie lit­té­raire de Lou qui écri­vit sur lui un beau livre hom­mage (Le petit côté).

Il ne s’agit donc pas pour l’écrivain de recon­qué­rir la Chine mais de retrou­ver son enfance là où Prague revient près du Fleuve Jaune.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Lou, L’autre lieu. De la Chine en lit­té­ra­ture, Gal­li­mard, collec­tion L’Infini, Paris, février 2021, 224 p.