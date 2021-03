Frédéric Paulin, Prémices de la chute

Roman poli­cier et traité d’histoire sur le terrorisme

Le pré­sent roman est la seconde par­tie d’une tri­lo­gie sur le ter­ro­risme com­men­cée avec La Guerre est une ruse (Folio Poli­cier n° 905). Le troi­sième volet, La fabrique de la ter­reur, est paru aux Édi­tions Agullo en 2020.

L’action du pré­sent livre se situe après les accords de Day­ton, signé à Paris, à la fin de l’année 1995, accords cen­sés rame­ner la paix dans les ter­ri­toires de l’ex-Yougoslavie. Le roman­cier dépeint la situa­tion qui reste très chao­tique sur les lieux mêmes, où les com­bats laissent la place à des mafias tou­jours à l’œuvre. Ce sont les retours vers les pays d’origine de mer­ce­naires, avec leurs armes, acquis aux prin­cipes du jihad prô­nés par la sur­ve­nue d’Al-Qaïda.



Ces membres de bri­gades, finan­cées par des pays théo­cra­tiques, se répandent et sèment meurtres et atten­tats. C’est la période, en France, post-Khaled Kel­kal, après la vague d’attentats en France entre le 11 juillet et le 17 octobre 1995.

C’est le temps des exac­tions menées par ce groupe qui fut appelé le gang de Rou­baix. Ce sont les véri­tables débuts de la résur­gence de l’islamisme radi­cal et des hor­reurs qui s’en suivent tou­chant l’Europe occidentale.

En 1996, à Rou­baix, deux poli­ciers vou­lant contrô­ler les pas­sa­gers d’une Audi, se font tirer des­sus avec des armes de guerre. Le capi­taine Joël Attia et la lieu­te­nant Riva Hocq se pré­ci­pitent sur les lieux. C’est la guerre qui débute dans la ban­lieue de Rou­baix.

Dans la nuit, Réif Arno a du mal à émer­ger de son abus de vodka et de coke quand son rédac­teur en chef lui télé­phone. Il doit se rendre sur les lieux de la fusillade car c’est lui qui a cou­vert, il y a quelques jours, le bra­quage d’une supé­rette à Wat­tre­los. Réif se demande qui est la fille à moi­tié nue qui dort sur son canapé. Ne se rap­pe­lant pas de son pré­nom, il fouille son sac. Elle se nomme Vanessa Ben­la­zar.

Ayant échoué à tirer quelques indi­ca­tions de Riva, avec qui il a eu une brève aven­ture, il retrouve un caïd qui lui lâche par­fois des infor­ma­tions. Celui-ci finit par livrer deux noms, mais lui fait com­prendre, de manière très bru­tale, que Réif ne doit plus le contacter.

Lau­re­line Fell, la boss de l’antiterrorisme à la DST est en contact avec le capi­taine Tedj Ben­la­zar, de le DGSE, en mis­sion à Sara­jevo pour sur­veiller des bar­bus mer­ce­naires qui com­bat­taient dans l’armée bos­niaque.

Réif a réussi à situer les deux noms, des com­bat­tants de la bri­gade El Moud­ja­hi­din à Zenica. Il décide de par­tir sur les lieux…

L’auteur décrit les dif­fé­rentes étapes de la guerre en Bos­nie, le siège de Sara­jevo, les forces en pré­sence et avec force détails la mon­tée en puis­sance, par un pro­sé­ly­tisme effréné, des com­bat­tants sous l’emprise d’émirs. Il cite des faits, des chiffres, les flots d’argent pour struc­tu­rer et armer l’armée bos­niaque. Dès l’été 1992, les Frères musul­mans égyp­tiens envoient 3,5 mil­lions de dol­lars, l’Arabie saou­dite 17 mil­lions, la Jor­da­nie, Les Émi­rats arabes unis… Ce sont les livrai­sons d’armes par l’Iran, par l’Arabie saou­dite…

Il brosse un por­trait peu amène de ces jour­na­listes qui font un rapide pas­sage dans les lieux et en tirent des papiers mani­chéens. Il moque éga­le­ment ces voyages orga­ni­sés pour des poli­tiques et des intel­lec­tuels qui n’apportent rien car la réa­lité leur est dis­si­mu­lée. Il place le ren­sei­gne­ment fran­çais dans ses contra­dic­tions et sa vue à court terme.

Avec ce roman extrê­me­ment docu­menté, avec une vue his­to­rique au plus près de la réa­lité, avec des argu­ments struc­tu­rés, Fré­dé­ric Pau­lin livre un récit pas­sion­nant pour ce rap­pel d’une his­toire très récente et pour la belle intrigue qu’il intègre, por­tée par des per­son­nages captivants.

décou­vrez l’entre­tien vidéo de Fré­dé­ric Pau­lin à pro­pos de ce roman

serge per­raud

Fré­dé­ric Pau­lin, Pré­mices de la chute, Folio, coll. Poli­cier n° 928, février 2021, 352 p. – 8,60 €.