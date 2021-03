Vittoria Gerardi, Latenza

L’image latente

Avec sa série Latenza, l’artiste ita­lienne se penche sur la nature même de la pho­to­gra­phie, la lumière et le temps.

Elle explore la fron­tière entre les élé­ments visibles et invi­sibles qui consti­tuent une photographie.

Vitto­ria Gerardi uti­lise deux tech­niques inti­tu­lés “Léthé­gra­phie” et “Alé­thé­gra­phie”. A tra­vers elles, la pho­to­graphe tente d’appréhender le lan­gage de la pho­to­gra­phie, sa struc­ture immer­gée, sa face cachée. En consé­quence elle explore le concept de .

A savoir celle qui se trouve au sein de chaque tirage avant même qu’elle ne soit révé­lée. Elle sur­git ici sous forme d’une simple ligne, un élé­ment sym­bo­lique qui sépare le visible de l’invisible. Ce qui semble absent ne nous met plus en congé.

L’artiste appro­fon­dit la vision de la pho­to­gra­phie en explo­rant ses racines. Et en rat­ta­chant la pho­to­gra­phie au monde végé­tal — avec un un brin d’herbe comme archétype-, Vit­to­ria Gerardi étu­die la struc­ture cachée de toutes choses, maté­rielles et imma­té­rielles.

Bref, tout ce qui n’attend qu’à être révélé car, der­rière ce rideau, pal­pitent bien plus que des ombres..

jean-paul gavard-perret

Vit­to­ria Gerardi, Latenza, Gale­rie Thierry Bigai­gnon, Paris