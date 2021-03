Patrick Sbalchiero, La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Une épo­pée un peu fastidieuse

Les édi­tions Artège, spé­cia­li­sées dans les ouvrages de spi­ri­tua­lité, viennent de publier, sous la plume de Patrick Sbal­chiero, un ouvrage consa­cré à l’illustre basi­lique du Sacré-Cœur de Mont­martre et sous-titré : « Une épo­pée incroyable au cœur de l’histoire de France ». On était donc en droit de s’attendre à un récit hale­tant ou pour le moins sus­ci­tant notre admi­ra­tion face à moult exploits, concer­nant l’érection d’un des rares monu­ments à pré­sen­ter la triple par­ti­cu­la­rité d’être un édi­fice reli­gieux, de construc­tion assez récente et devenu une curio­sité tou­ris­tique de tout pre­mier plan dans la capi­tale.

Pour­tant, autant le dire d’emblée, le récit pro­posé par l’historien n’est pas à la hau­teur de l’incroyable épo­pée annon­cée. L’ouvrage fait alter­ner accé­lé­ra­tions et syn­thé­ti­sa­tions bru­tales, avec des énu­mé­ra­tions fas­ti­dieuses de réfé­rences et de cita­tions sans appro­fon­dis­se­ment ni ana­lyse véritable.

On res­sort de cette lec­ture assez per­plexe, car l’auteur ne semble s’intéresser ni à la signi­fi­ca­tion poli­tique, socio­lo­gique de la basi­lique, ni à sa signi­fi­ca­tion reli­gieuse, même si l’accent est davan­tage mis de ce côté-ci. Ainsi, par exemple, le livre débute par un cha­pitre entiè­re­ment consa­cré à la dévo­tion du Sacré-Cœur, mais loin d’en ana­ly­ser les ori­gines, le sens, l’importance sur la toile de fond glo­bale de la foi catho­lique, Patrick Sbal­chiero accu­mule les cita­tions d’apôtres et autres mys­tiques, sans les com­men­ter ni expli­quer au lec­teur les rai­sons de sa per­ma­nence ou d’un suc­cès qu’il affirme croissant.

En fait, le livre dans son ensemble appa­raît davan­tage comme une col­lec­tion de réfé­rences ou de faits dont la mul­ti­pli­ca­tion est cen­sée tenir lieu à la fois de preuve de l’importance d’un phé­no­mène, de son ana­lyse et de récit des évé­ne­ments. Or cette accu­mu­la­tion, qui ne revient trop sou­vent qu’à res­sas­ser qu’une seule et même idée, sans lien avec un arrière-plan glo­bal, laisse le lec­teur assez frus­tré.

Cette manière de faire est d’autant plus dom­ma­geable que le style de l’auteur est fluide, agréable à lire et que le livre com­porte cer­tains pas­sages qui font regret­ter la manie accu­mu­la­tive domi­nante par ailleurs dans ces pages.

Tous les moments du livre où Patrick Sbal­chiero montre la com­plexité d’une nais­sance et d’une pos­té­rité où s’affrontent par­ti­sans d’une foi catho­lique intran­si­geante et tenants d’un répu­bli­ca­nisme tout aussi inflexible, sur la toile de fond des anta­go­nismes encore frais nés de la Révo­lu­tion fran­çaise, sont très ins­truc­tifs.

On aurait sim­ple­ment bien aimé que l’auteur s’appesantisse davan­tage dessus.

agathe de lastyns

Patrick Sbal­chiero, La Basi­lique du Sacré-Cœur de Mont­martre, Atège, novembre 2020, 268 p. – 18,90 €.