Françoise Lefèvre, Retour au royaume

De la folie d’écrire

Après douze années de silence, Fran­çoise Lefèvre qui écri­vit des livres sans conces­sion où elle se mit à nu pro­pose ici sa ren­contre avec Jean-Jacques Pau­vert. L’éditeur fut le pre­mier qui crut en elle.

En lui disant sim­ple­ment :“Ecri­vez “, il chan­gea son par­cours exis­ten­tiel et il devint “le Magi­cien de sa vie” comme elle se plaît à le qualifier.

Ce livre de vie est celui de la folie d’écrire, cette mala­die qui ne se quitte pas. L’auteure avance dénu­dée dans la langue qui se prête pour­tant à tant d’éloquence. Mais de cette langue là, il faut par­tir afin de débou­cher sur le bruit d’un non savoir.

Tout se crée en effet au fil du texte et dans l’épure. C’est là toute la pro­fon­deur de sa quête.

Aujourd’hui, “aucun pas­seur pour me faire tra­ver­ser les douves. Pas de second miracle” dit l’auteure mais d’ajouter qu’ “il me reste ma fer­veur.“

D’où sa dédi­cace à Pau­vert : “J’imagine que j’écris pour vous. Loin de vous. Sans vous. Si proche de vous. J’invoque cette étoile qui me vient de vous et qui brille obs­ti­né­ment au-dessus des forêts.”

Néan­moins, à manière, Jacques (Fla­ment) prend le relais de Jean-Jacques au moment où l’auteure pousse l’ “Hori­zon vide du à dire” (Hus­serl). C’est aussi lan­cer à l’extrémité le temps de la réflexion et pré­fé­rer au passé le futur anté­rieur, contre la nos­tal­gie et son chaos. Grace à Pau­vert hier et Fla­ment aujourd’hui, l’écriture est pleine de fond, dépasse sa limite jusqu’aux inter­ro­ga­tions qui ne com­portent pas de réponses.

L’enracinement n’est ni dans le ciel ni dans la terre : à l’horizon, sa ligne de démarcation.

Là où l’auteure reste en connexion pro­fonde avec qui elle fut et qui elle demeure.

Son apnée continue.

jean-paul gavard-perret

Fran­çoise Lefèvre, Retour au royaume, Jacques Fla­ment édi­teur, février 2021.