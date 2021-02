Olivier Merle, Dans l’ombre du loup

Un flic pas comme les autres

Olivier Merle place son intrigue dans une capi­tale de pro­vince, dans les Ter­ri­toires selon le terme à employer aujourd’hui. Un notable est menacé de façon de plus en plus bru­tale. Des meurtres, qui semblent en lien avec cette affaire de cor­beau, sont com­mis sur un homme, une jeune femme…

Les enquê­teurs sou­lèvent dif­fi­ci­le­ment le voile sur des acti­vi­tés peu catho­liques, bien que de fer­vents catho­liques puissent y être mêlés. C’est ainsi que les pas des poli­ciers les amènent d’un hôtel par­ti­cu­lier à un club sado­ma­so­chiste où des domi­nants dominent des domi­nés. Ils font face à des mes­sages codés, des mises en scènes mor­bides.



Le roman­cier prend le temps de poser son cadre, de mettre en place les élé­ments de son récit et c’est par­fait pour res­ti­tuer cette ambiance dite de pro­vince où il faut mas­quer soi­gneu­se­ment les tur­pi­tudes. Cela dit, ce n’est pas mal non plus dans la Capi­tale avec les révé­la­tions sur des nota­bi­li­tés ces der­niers temps.

Début Jan­vier, Libé­ra­tion relate un drame san­glant en Côte d’Ivoire. Mme Lamaury et ses deux filles sont tuées d’une balle en pleine tête. M. Lamaury a pris la fuite, une fuite bien orga­ni­sée.

À la fron­tière polo­naise, fin février, un indus­triel est abattu d’une balle de révol­ver dans son bureau.

Ce matin de mars, le com­man­dant Hubert Grimm arrive au SRPJ de Rennes où il rejoint ses subor­don­nés. Depuis sa muta­tion, il y a trois mois, il s’ennuie car les affaires sont peu moti­vantes. Le com­mis­saire divi­sion­naire le charge de rece­voir une per­son­na­lité locale, M. Ker­de­gat, qui a reçu une lettre ano­nyme le qua­li­fiant d’assassin. On pré­cise qu’il doit payer pour ses crimes. Il finit par recon­naître avoir eu, avant, plu­sieurs appels télé­pho­niques, à minuit onze. Il a fait chan­ger le numéro et…

Au vu des élé­ments, une enquête pré­li­mi­naire est ouverte et Grimm en a la charge. C’est au lieu­te­nant Erme­line Gas­quet, qu’il demande de sur­veiller l’industriel, un type infect, imbu de lui-même, mépri­sant. Le len­de­main, elle planque, elle suit. Mais, elle n’est pas la seule. Un homme en scoo­ter fait de même.

Et puis l’affaire prend un tour dra­ma­tique après une seconde lettre et la décou­verte macabre faite par l’employée de mai­son venant prendre son ser­vice au matin. Un sac pou­belle a été déposé avec un pied d’homme dépas­sant ver­ti­ca­le­ment par l’ouverture. À l’intérieur, le reste du corps… sans la tête.

Pour por­ter son intrigue, Oli­vier Merle conçoit une gale­rie étof­fée de per­son­nages bien construits, met­tant en avant un pro­ta­go­niste prin­ci­pal peu com­mun. Le com­man­dant Hubert Grimm évo­lue dans une exis­tence lami­née par un marasme com­plet. Il est pour­suivi par une lourd passé, par des obses­sions qui le bloquent et l’obligent à fré­quen­ter une psy­chiatre. Il n’a pas d’autre solu­tion, pour ne pas se lais­ser dévo­rer par ses han­tises, que de s’acharner à pen­ser à son tra­vail.

Et lorsque celui-ci est ennuyeux, rou­ti­nier, il sombre en dépres­sion. Il est pour­suivi par un passé dont il ne veut pas, dont il ne sait pas, dont il ne peut pas se défaire.

Le récit fait alter­ner les recherches, les déduc­tions avec l’action sur le ter­rain. La ten­sion monte en puis­sance de brillante façon jusqu’à une conclu­sion du plus bel effet après une suc­ces­sion de rebon­dis­se­ments et de sur­prises. Avec ce livre, le pre­mier roman poli­cier abordé par Oli­vier Merle, celui-ci pro­pose une intrigue forte, magni­fi­que­ment menée er ser­vie par une belle gale­rie d’acteurs.

Faut-il sou­hai­ter une nou­velle enquête à Hubert Grimm s’il est tou­jours aussi mal ? Avec un point de vue bien égoïste, le retrou­ver sera un grand plaisir.

serge per­raud

Oli­vier Merle, Dans l’ombre du loup, XO &ditions, jan­vier 2021, 544 p. – 21,90 €.