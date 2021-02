Richard D. Nolane & Zelijko Vladetic, Le Château des millions d’années – t.01: “L’Héritage des Ancêtres”

Quand l’avènement d’un nou­vel ordre mondial…

L’Alle­magne nazie, avec l’Ahnenerbe cette struc­ture créée par Himm­ler, vou­lait prou­ver que les alle­mands modernes des­cen­daient d’une ancienne race aryenne supé­rieure aux autres groupes raciaux. Pour ce faire, de nom­breuses recherches ont été menées dans presque tous les sens. On retrouve dans ce récit, une adap­ta­tion en bande des­si­née du roman épo­nyme de Sté­phane Przy­bylski, paru aux édi­tions Le Belial’ en 2015, les grandes com­po­santes éso­té­riques, les grandes recherches far­fe­lues menées par le régime nazi.

Si les bases de ces quêtes sont connues, elles ont servi à l’intrigue de tant de romans, films, BD, l’intérêt de ce dip­tyque réside dans les per­son­nages prin­ci­paux, leur par­cours et les décou­vertes qu’ils sont ame­nés à faire, dans un cadre géo­po­li­tique fort bien rendu. Ainsi, le héros est plu­tôt tiède quant à l’adhésion aux thèses nazies, ce qui lui vaut de répé­ter régu­liè­re­ment sa fidé­lité au Füh­rer. Il va, non pas deve­nir nazi, mais être confronté à des élé­ments, des faits, des actes qui vont le mar­quer, des révé­la­tions qui vont remettre en cause cer­tains fon­de­ments de sa per­son­na­lité et, peut-être chan­ger la face du monde.

C’est le 9 novembre 1937, lors d’une com­mé­mo­ra­tion à Munich, que Frie­drich Saxhäu­ser, un agent du ren­sei­gne­ment poli­tique peu enclin à une telle fer­veur, ren­contre Andrea von Der Goltz, une jeune femme par­ti­cu­liè­re­ment exal­tée. Mal­gré leur dif­fé­rence, ils deviennent amants.

En 1938, Andrea est nom­mée cor­res­pon­dante du jour­nal du parti à Bag­dad. Quelques temps après, Frie­drich est chargé, par Himm­ler lui-même, d’une mis­sion en Irak. Il doit convaincre un prince arabe de pen­cher du côté de l’Allemagne si celle-ci entrait en guerre contre la France et l’Angleterre, deux nations bien implan­tées dans la région. Il part là-bas sous cou­vert d’une mis­sion archéo­lo­gique menée par l’Ahnenerbe.

Lorsqu’un Cheikh fait état d’une société refer­mée sur elle-même et dis­po­sant de moyens très modernes en matière de défense, Frie­drich et son équipe s’élantent sur ses traces à par­tir de Hatra. Il va faire une décou­verte excep­tion­nelle qui peut bou­le­ver­ser le monde et rompre les fra­giles équi­libres humains…

Richard D. Nolane concentre le contenu du roman en deux tomes, ce qui amène une nar­ra­tion dense. La trame use de nom­breux fla­sh­backs et met en avant des dia­logues étof­fés.

Il existe de nom­breux Châ­teau des mil­lions d’années, mais le plus célèbre reste celui de Ram­sès II, près de Louxor, en Égypte.

Le des­sin réa­liste est de Zeljko Vla­de­tic qui pro­pose des vignettes très encrées signant de belles mises en scène. La cou­leur de Facio rend pal­pable l’atmosphère des dif­fé­rents lieux. La cou­ver­ture est l’œuvre d’Yvan Vil­le­neuve. Celle-ci est remar­quable car, en un pas­sage, il donne l’essentiel du récit, l’esprit de l’histoire et les prin­ci­paux inter­ve­nants ou ins­pi­ra­teurs.

En page de garde, une superbe carte de l’Europe et du Moyen-Orient per­met de repé­rer les dif­fé­rents lieux de l’intrigue et l’emplacement du fameux château.

Ce pre­mier tome est attrayant pour la gale­rie des pro­ta­go­nistes, par la ten­sion du l’intrigue, et les décou­vertes qu’ils sont ame­nés à faire.

serge per­raud

Richard D. Nolane (scé­na­rio d’après l’ouvrage de Sté­phane Przy­bylski), Zelijko Vla­de­tic (des­sin), Facio (cou­leur) & Yvan Vil­le­neuve (cou­ver­ture), Le Châ­teau des mil­lions d’années – t.01 : L’Héritage des Ancêtres, Soleil, coll. “Fan­tas­tique”, jan­vier 2021, 56 p. – 14,95 €.