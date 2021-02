Gros­so­la­lies et glossolalies

Ana Tot sait faire avan­cer les ânes et qu’importe si ses bas les blessent. Car elle sait ce qu’ils valent. Et les femmes aussi.

Même si elles sont dans Nique (le livre est bien nommé) incan­des­centes, gour­gan­dines et lubriques à leurs heures (pas for­cé­ment tardives).

Certes, il existe sans doute là une poé­sie presque méca­nique et mecs à nique — for­cé­ment puisqu’elle se situe au plus près de l’humain trop humain.

Et sous le jeu des asso­nances et du ludique, entre micro-scènes et comp­tines tout est plus sérieux qu’il n’y paraît.

Qu’importe si tout bon­homme peut deve­nir “un bou­cher amou­ra­ché d’un samou­raï”. Ils marchent main dans la main “comme si bonombre et homme / comme si bou­chaï et samouré / comme si son ombre était une coquille / dont il serait l’autre moi­tié”.

Il y a donc bien des amours qu’on qua­li­fiait jadis de contre-nature.

Ana Tot sait bien que c’est exa­géré. Le sexe s’égare par­fois mais l’auteure s’amuse en fatra­sie de toutes ses fan­tai­sies. Il suf­fit d’une femme maigre comme un clou pour rendre à nou­veau l’homme mar­teau.

Mais les femmes rondes pro­voquent aussi des “gros­so­la­lies” et glos­so­la­lies à l’ombre des poils de leur pubis.

En de belles tor­sions du lan­gage, Ana Tot crée le miroir de la mâle peti­tesse et de sa fini­tude. L’amour ou ce qui en tient lieu reste la matière pre­mière d’un livre qui éructe, éja­cule, jette dans un pru­rit ver­bal où tout un incons­cient se libère.

La poé­sie, sous sa sim­pli­cité, devient pica­resque et riche autant en azote qu’en oxygène.

jean-paul gavard-perret

Ana Tot, Nique, Louis Bottu, Mugnon, février 2021, 198 p. — 15,00 e.