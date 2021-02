Patrick Boutin, En deux coups les gros

Nouveau spec­tacle du vivant

L’iro­nie suprême de Patrick Bou­tin s’inscrit jusqu’au genre où il classe son livre, selon un cer­tain nombre de plai­san­tins du feu le XXème siècle : la nou­velle.

Si elle se veut ici la règle ces exemples en sont tout autant l’exception.

La parenté for­melle s’inscrit plus vers le poème en prose, mais le poème farce qui par­fois comme pour “Tel père, telle fille” peut se réduire à une seule phrase : “La fille du she­riff était deve­nue dan­seuse étoile“

L’humour est donc la seule exi­gence et l’enjeu d’un pro­pos pri­me­sau­tier propre à tous les pas de côté. L’unique enga­ge­ment est donc bien celui d’une cause impar­faite où la seule obli­ga­tion est de pla­cer la balle entre les yeux du réel.

Pour autant, Bou­tin ne pro­voque pas : sa viva­cité est faite pour retrou­ver une légè­reté qui manque tant à la lit­té­ra­ture qu’à sa réserve. Ici, quand un homme déam­bule en sif­flo­tant, tenant par le bras son épouse”, nous appre­nons très vite que le mari modèle vient de la démem­brer, preuve que l’auteur fait par­tie des “tueurs en ché­rie”- titre d’un de ses livres.

Bou­tin pra­tique l’écriture tel un être double : chez lui l’artiste se cache tou­jours sous l’écrivain.

Chaque texte est visuel, s’y ins­crit un autre lieu du réel où, comme des déte­nus d’un pri­son, en creu­sant une gale­rie, nous renais­sons de nos cendres comme de nos méfaits (“Faute au maton”).

Les textes répondent à une col­lec­tion de regards divers dans des voies ouvertes moins dans le non­sen­sique que d’un autre et nou­veau spec­tacle du vivant.

jean-paul gavard-perret

Patrick Bou­tin, En deux coups les gros, Cac­tus inébran­lable édi­tions, coll. Micro­cac­tus, février 2021, 70 p. — 8,00 €.