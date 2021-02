Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant

La volonté d’être femme au-delà des traumatismes

Sandra Mous­sem­pès per­met à la fois de voir autre­ment les femmes de l’histoire (la sienne et celle du monde) et d’autrement voir le fémi­nin en le déga­geant du flot du noir du temps et ses sillages comme de celui du rose de la cou­ver­ture afin d’imaginer la lumière que les égé­ries font jaillir en per­met­tant de sou­le­ver bien des cothurnes.

Il faut alors alors com­prendre le vide du por­trait en cou­ver­ture au sens latin : vois. Car ici une machi­ne­rie poé­tique détraque les glas que les mâles font vibrer. Un tel fémi­nisme n’est consti­tué ni d’abstractions, ni de méta­phores.

Il pro­jette au fond de l’impasse où la femme est réduit à un fan­tasme. Et celui-ci s’écroule pour une autre his­toire loin des repro­duc­tions et mélan­co­lies d’usage.

Le texte crée l’attente de ce qui dresse à tra­vers le passé vers un ailleurs. San­dra Mous­sem­pès remet en scène le fémi­nin sans se lais­ser séduire par les gent­le­man far­mers du “Bon­heur est dans le Pré”.

Des rubi­conds, elle sou­pèse la bêtise.

“Nobody’s here but me” peut écrire la poé­tesse pour se défi­nir tout autant que ses soeurs. Se croisent Cindy Sher­man et Syl­via Plath.

Mais aussi une pou­pée de por­ce­laine qui lui res­semble et qu’Annie Bes­nard, liée à son père et amie d’Antonin Artaud, lui offrit.

Elle réap­pa­raît bien plus tard en mas­cotte d’exorcisme, en Bar­bie à peine défraî­chie mais aussi en femme élec­trique comme Mes­sa­line et Salomé.

Se forge la force col­lec­tive des femmes, des plus mythiques, des plus anciennes sirènes et sor­cières sans oublier la soprano Ange­lica Pan­dol­fini, sa parente, qui comme elle a défini le féminin.

D’autres égé­ries per­durent : Lilith, Iphi­gé­nie, Arté­mis, les Emily (Brontë et Dickin­son). Toutes deviennent pour elle des miroirs non de la vie en rose mais de la volonté d’être femme au-delà des trau­ma­tismes.

Certes, la poé­tesse ne pré­tend pas s’en débar­ras­ser par seul effet d’un livre et de ses modèles qui se sub­sti­tuent aux figures mas­cu­lines. Car pour elle, si la poé­sie est “une forêt rem­plie de songes pré­cieux”, la vie n’est pas un songe.

Mais un feu sou­ter­rain peut éclore.

jean-paul gavard-perret

San­dra Mous­sem­pès, Cas­sandre à bout por­tant, Flammarion/Poésie, Flam­ma­rion, Paris, jan­vier 2021, 174 p. — 18,00 €.